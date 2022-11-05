Як російські хакерські атаки впливають на роботу української інфраструктури

Російські хакери продовжують атакувати різні структури України. Низка кібератак з боку Кремля торкнулася різних галузей промисловості України й деякі атаки корелюють з військовими цілями окупантів.

Хакерські можливості Росії не відіграють центральної ролі у зусиллях Кремля зруйнувати українську інфраструктуру і є другорядними. Високопосадовець США вважає, що країна-агресорка не хоче показувати усі свої кіберможливості і це наразі їй непотрібно, адже своїх цілей вона може досягнути й ракетними обстрілами.

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Що відомо про атаки Росії на інфраструктуру України

Ефективне поєднання кібероперацій та кінетичних операцій вимагає високого ступеня інтегрованого планування та виконання. У США вважають, що Україна, ймовірно, публічно не розкриває весь вплив російських атак на їхню інфраструктуру. Адже мовчання може позбавити Росію розуміння ефективності їхніх кібероперацій й вплинути на військове планування Кремля.

Як повідомила Microsoft у квітні, принаймні шість різних пов'язаних з Кремлем хакерських груп провели близько 240 кібероперацій проти українських цілей напередодні та за кілька тижнів після лютневого вторгнення Росії.

Проте високоефективних зламів, які виводять з ладу енергетичні чи транспортні мережі, здебільшого не було. Це дуже контрастує з 2015 та 2016 роками, коли після окупації Криму Росією ворожі військові хакери занурили у темряву понад чверть мільйона українців.

Україна покращила свій кіберзахист

На планування кібероперацій, спрямованих проти промислових підприємств, може піти багато місяців.

Україна також заслуговує на похвалу за свій покращений кіберзахист. У квітні Київ заявив, що запобіг спробі злому електропідстанцій тією ж групою російських військових хакерів, яка викликала відключення електроенергії в Україні у 2015 та 2016 роках,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти видання також зауважили, що українські фахівці з кібербезпеки виконують свою роботу одночасно з російськими обстрілами, захищаючи урядові мережі від російських шпигунських агенцій та кримінальних хакерів.

10 жовтня внаслідок ракетного обстрілу загинули четверо співробітників одного з головних кібер-комунікаційних відомств України – Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.