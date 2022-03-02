З Харкова до Тернополя призначили двоповерховий евакуаційний рейс

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя. Його виконає двоповерховий поїзд Skoda City Elephant.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці зранку 2 березня.

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Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків – Пасажирський) о 14:30 2 березня. Двоповерховий потяг евакуює людей до Тернополя.

Крім того, як нагадали в Укрзалізниці, інший евакуаційний швидкісний експрес з Харкова до Львова запланований на 17:00 2 березня.

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