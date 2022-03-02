З Харкова до Тернополя призначили двоповерховий евакуаційний рейс

2 березня 2022 , 07:59
Читать новость на русском

Джерело:

пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя. Його виконає двоповерховий поїзд Skoda City Elephant.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці зранку 2 березня. 

Важливо У Харкові пройшли бої біля військового шпиталю: висадку десанту не підтверджують

Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків – Пасажирський) о 14:30 2 березня. Двоповерховий потяг евакуює людей до Тернополя. 

Крім того, як нагадали в Укрзалізниці, інший евакуаційний швидкісний експрес з Харкова до Львова запланований на 17:00 2 березня.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Тетяна Сукач