Про ситуацію у Харкові станом на ранок 2 березня виданню розповів голова обласної поліції Володимир Тимошко.

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У Харкові пройшли бої

Неподалік військового госпіталю Харкова відбулися бої. На щастя, втрат серед українських військових немає. За словами Тимошка, поки що ситуація біля шпиталю під контролем, там посилили охорону.

Речники Служби безпеки не підтвердили інформацію про начебто в місті висадку російського десанту.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня ворог наніс авіаудар по Харківському національному університеті повітряних сил. Руйнувань зазнав і гуртожиток, розташований неподалік. З-під завалів дістають людей.

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