Танки взяли зі складу 200 мотострілецької бригади російської армії. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.
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Які танки захопили
Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами
дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої 200 бригади,
– наголосив журналіст.
За словами Бутусова, танки ненажерливі на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник.
Захоплені танки / Фото Юрія Бутусова
ЗСУ захопили російську техніку / Фото Юрія Бутусова
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