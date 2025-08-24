Вечір у Харкові знову був неспокійним. У місті пролунали звуки вибухів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Харків". За попередніми даними, детонація сталася за межами міста, проте інформація уточнюється.

Що відомо про вибухи у Харкові?

У Харкові ввечері 24 серпня місцеві жителі почули гучні вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив, що в деяких районах Харкова чути вибухи.

Інформація з’ясовується. Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!

– написав він.

Місцеві телеграм-канали додають, що звуки вибухів було чутно в різних районах обласного центру. Наразі офіційних повідомлень від військових про причини детонації немає.

Жителів Харкова вкотре закликають не ігнорувати повітряну тривогу, перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео прильотів або роботи сил ППО, щоб не допомагати ворогу коригувати удари.

Варто зауважити, що Харківщина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Окупанти регулярно атакують регіон ракетами, дронами-камікадзе та керованими авіабомбами, намагаючись тримати цивільне населення у напрузі.