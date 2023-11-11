Любов, витримка та надзусилля: у МВС створили документальний фільм до дня визволення Херсона

У неділю 11 листопада Україна святкує річницю звільнення Херсона від російських загарбників. У Міністерстві внутрішніх справ до цього дня випустили документальний проєкт "Херсон: рік після звільнення".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував посилання на фільм на своєму телеграм-каналі та зауважив, що ніхто не залишить наших громадян напризволяще. "Херсонці знали і вірили: Україна вернеться. Адже ми ніколи не поступимося ані клаптиком нашої землі", – зазначив він.

Дивіться також Прапори у банках і на горищах, шок та ейфорія․ Як ЗСУ рік тому звільняли Херсон

Що відомо про фільм

Про роботу поза межі власних зусиль, про сталеву витримку, силу духу і патріотизм, непохитну віру в перемогу і любов до рідної землі дивіться у документальному проєкті МВС "Херсон: рік після звільнення",

– так охарактеризував тему фільму Ігор Клименко.

Фільм починається із плакату "Вас вітає Херсонська область". Далі показано кадри руйнувань, яких завдали росіяни.

Окупована та деокупована Херсонщина / Скриншоти 24 Каналу з фільму МВС

Історії поліцейських

22-річний інспектор слідчої поліції Віталій Шевчук родом із Луганщини, він чекає на звільнення рідної землі. Торік хлопець був у Сєвєродонецьку, відтак поїхав на звільнену Херсонщину. Каже: регіон потроху відбудовується.

Диспетчерка чергової зміни Ірина Вишневська говорить, що близько тижня люди були в шоковому стані. До поліції дзвонили, щоб повідомити про кількість техніки, що саме заходила в Херсон.

"Херсон: рік після звільнення": дивіться фільм від МВС

Люди відмовлялися співпрацювати з окупантами

Росіяни тероризували населення, відбирали їжу, викрадали людей, захоплювали будинки.

Начальника пожежної частини Сергія Короля забрали "на підвал" і тримали там близько трьох місяців. Чоловіка катували, бо він опирався русифікації частини та забороняв гасити ворожу техніку. Два галетних печива і півлітра води мало йому вистачити на два дні. В будівлі обласної поліції окупанти облаштували камери для допитів і тортур.

Командир відділення Олександр Ель вирішив нагадати, чия це земля. Вони увімкнули гімн на пожежній машині через гучномовець – їхали так години півтори. Увечері росіяни дізналися, чия це була машина, і приїхали бити непоступливих українців.

Дивіться також Річниця звільнення Херсона: Світан перелічив успіхи ЗСУ з того часу

Херсон – це Україна

Контрнаступ почався з підняття українського прапора над селищем Високопілля в Херсонській області.

В описі до фільму вказано, що торік підрозділи системи МВС одними із перших зайшли у щойно деокуповане місто. Вони мали повернути безпеку на вулиці Херсона. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС у червні, то поліцейські, рятувальники, нацгвардійці та прикордонники рятували людей і доправляли продукти харчування до затоплених будинків.

Зараз щодня під обстрілами ми продовжуємо бути там, де потрібні, – евакуювати, гасити пожежі, бити ворога. Ми знаємо, що робити далі!

– запевнили працівники МВС.