Любовь, выдержка и сверхусилия: в МВД создали документальный фильм ко дню освобождения Херсона

В воскресенье 11 ноября Украина отмечает годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков. В Министерстве внутренних дел к этому дню выпустили документальный проект "Херсон: год после освобождения".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал ссылку на фильм на своем телеграм-канале и заметил, что никто не оставит наших граждан на произвол судьбы. "Херсонцы знали и верили: Украина вернется. Ведь мы никогда не уступим ни клочка нашей земли", – отметил он.

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Что известно о фильме

О работе за пределами собственных усилий, о стальной выдержке, силе духа и патриотизме, непоколебимой вере в победу и любви к родной земле смотрите в документальном проекте МВД "Херсон: год после освобождения",

– так охарактеризовал тему фильма Игорь Клименко.

Фильм начинается с плаката "Вас приветствует Херсонская область". Далее показаны кадры разрушений, нанесенных россиянами.

Оккупированая и деоккупированая Херсонщина / Скриншоты 24 Канала из фильма МВД

Истории полицейских

22-летний инспектор следственной полиции Виталий Шевчук родом из Луганской области, он ждет освобождения родной земли. В прошлом году парень был в Северодонецке, потом поехал в освобожденную Херсонскую область. Говорит: регион понемногу отстраивается.

Диспетчер дежурной смены Ирина Вишневская говорит, что около недели люди были в шоковом состоянии. В полицию звонили, чтобы сообщить о количестве российской техники, которая как раз заходила в Херсон.

"Херсон: год после освобождения": смотрите фильм от МВД

Люди отказывались сотрудничать с оккупантами

Россияне терроризировали население, отбирали еду, похищали людей, захватывали дома.

Начальника пожарной части Сергея Короля забрали "на подвал" и держали там около трех месяцев. Мужчину пытали, потому что он сопротивлялся русификации части и запрещал тушить вражескую технику. Два галетных печенья и пол-литра воды должно было ему хватить на два дня. В здании областной полиции оккупанты обустроили камеры для допросов и пыток.

Командир отделения Александр Эль решил напомнить, чья это земля. Они включили гимн на пожарной машине через громкоговоритель – ехали так полтора часа. Вечером россияне узнали, чья это была машина, и приехали избивать неуступчивых украинцев.

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Херсон – это Украина

Контрнаступление началось с поднятия украинского флага над поселком Высокополье в Херсонской области.

В описании к фильму указано, что в прошлом году подразделения системы МВД одними из первых вошли в только что оккупированный город. Они должны были вернуть безопасность на улицы Херсона. А когда россияне взорвали Каховскую ГЭС в июне, полицейские, спасатели, нацгвардейцы и пограничники спасали людей и доставляли продукты питания в затопленные дома.

Сейчас каждый день под обстрелами мы продолжаем быть там, где нужны, – эвакуировать, тушить пожары, бить врага. Мы знаем, что делать дальше!

– заверили сотрудники МВД.