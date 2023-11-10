В первую очередь, стоит отметить работу ВСУ по Крыму. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что освобождение полуострова станет ключом для нашего дальнейшего продвижения.

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Какие задачи стоят перед ВСУ

По мнению Романа Свитана, освобождение оккупированной территории будет начинаться именно с Крыма, ведь без деоккупации полуострова нельзя работать ни в Донецкой области, ни в Запорожье. Все потому, что россияне могут в любой момент зайти в тыл наших войск, а воевать на два фронта мы не сможем.

Сегодня оптимальный и удобный вариант – это работать на западной части фронта, ведь оккупанты ввели в бой все свои резервы и погрязли на Востоке.

Их нужно держать в районе Авдеевки, Бахмута, Купянска, Угледара. Сейчас россияне связаны там боями и не могут перебросить войска на западную часть фронта. Поэтому нужно работать там, но все зависит от средств, которые нам передают партнеры,

– рассказал военный эксперт.

Свитан назвал основные задачи, которые сегодня выполняют ВСУ: смотрите видео

На левом берегу важно отбросить оккупантов от Херсона, чтобы они не могли обстреливать город и убивать наших людей на правобережной части. Если россияне перебросят свои силы на левый берег, то это также позволит уменьшить плотность войск на восточном фронте. А при достаточном количестве сил и средств можно создавать плацдарм и форсировать Днепр, двигаться в сторону Крыма.

Освобождения Херсона подтверждает, что есть окно возможностей еще до наступления серьезных дождей, но все внимание должно быть направлено на Крым.

Для этого есть много механизмов: от морского десанта до воздушного, от наземных операций до нанесения ударов дальними средствами поражения. Все будет зависеть от средств, которые нам передадут,

– подчеркнул Свитан.

Он также добавил, что украинское продвижение не остановилось, оно продолжается. Более того, нам не всегда нужно проектировать на своем поле боя то, что говорится для другой части света. Иногда так нужно поступать хотя бы для того, чтобы увеличить поставки необходимых средств.

Как Украина освобождала Херсон