У Херсоні дуже складна ситуація із життєвонеобхідними ліками
6 квітня 2022 , 10:16Читать новость на русском
Ситуація у Херсоні досі залишається дуже важкою. У місті немає потрібних медикаментів та продуктів.
Ціни у магазинах сильно зросли. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, представник тероборони Сергій Хлань.
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Окупанти не дозволяють доправити інсулін
"В Херсоні складна ситуація з медикаментами. Окупанти не дають можливості доправити у місто життєвонеобхідні ліки, зокрема інсулін", – наголосив Хлань.
Продукти дорожчі в кілька разів
Він пояснив, що велика гуманітарна проблема і з продуктами. Вони подорожчали в десятки разів. Деяких харчів просто немає.
"Люди чекають визволення", – сказав депутат.
Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео