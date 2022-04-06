Вони намагаються просунути свої графіки навчання, однак їм нічого не вдається. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, представник тероборони Сергій Хлань.

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"У Каховці всі вчителі відмовились працювати з новим "призначенцем". Вони сказали, що жодних вказівок не виконуватимуть", – розповів Хлань.

"Херсонців не зламати"

Він пояснив, що новий "керівник" окупаційної адміністрації заявив, що ніхто не отримуватиму зарплату, якщо не виконуватиме накази.

Однак херсонські освітяни не йдуть на вимоги окупантів і фактично блокують роботу окупаційної влади.

Херсонці нескорені, херсонців не зламати,

– наголосив депутат.

Вчителі відмовляються працювати з окупантами: дивіться відео