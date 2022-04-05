Такі нові рекомендації щодо проведення "спеціального уроку" на тлі війни Росії проти України Міністерство освіти Росії направило до шкіл. Про це повідомляють вчителі із кількох регіонів країни.

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Цього разу вчителі мають організувати для учнів середніх та старших класів заняття про користь імпортозаміщення на тлі санкцій.

Уроки на тему "Антиросійські санкції та їхній вплив на вітчизняну економіку" мають пройти в межах курсу суспільствознавства. У Міносвіти підтвердили, що розсилали у школи такі матеріали.

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Як сказано в методичному посібнику, уроки повинні показати, як Росія справляється з тиском санкцій, а також дати уявлення "про основні напрямки антисанкційної політики" російської влади.

На початку уроку вчитель має навести цитату диктатора Путіна про те, що "на Росію чинять безпрецедентний зовнішній тиск". Після цього потрібно запитати учнів, чи вони знають, "які першочергові заходи включає антисанкційна політика нашої держави".

Далі педагог має розповісти, що санкції – це "обмеження, покликані "покарати" якусь країну за її дії".

Увага! Тут же потрібно уточнити, що мається на увазі так звана "спеціальна військова операція", яка нібито викликана необхідністю "захистити населення Донбасу".

Також міністерство підготувало відеоролик про користь імпортозаміщення за умов санкцій. У ньому мовиться, що у 1990-ті роки "впроваджувалась ідея переваги будь-якої імпортної продукції та нездатності російських виробників впроваджувати свої аналоги", але тепер ситуація кардинально змінилася і частка російських товарів зросла в рази у багатьох сферах.

Ба більше, школярам також пропонують відповісти на запитання, хто зазнає великих втрат від санкцій, та дають 3 варіанти відповідей:

Росія;

країни НАТО;

всі країни світу.

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