Такие новые рекомендации по проведению "специального урока" на фоне войны России против Украины Министерство образования России направило в школы. Об этом сообщают учителя из ряда регионов страны.

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В этот раз учителя должны организовать для учеников средних и старших классов занятия о пользе импортозамещения на фоне санкций.

Уроки по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" должны пройти в рамках курса обществоведения. В Минобразования подтвердили, что рассылали в школы такие материалы.

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Как говорится в методическом пособии, уроки должны показать, как Россия справляется с давлением санкций, а также дать представление "об основных направлениях антисанкционной политики" российской власти.

В начале урока учитель должен привести цитату диктатора Путина о том, что "на Россию оказывают беспрецедентное внешнее давление". После этого нужно спросить учеников, знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства".

Далее педагог должен рассказать, что санкции – это "ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия".

Внимание! Здесь же следует уточнить, что имеется в виду так называемая "специальная военная операция", которая якобы вызвана необходимостью "защитить население Донбасса".

Также министерство подготовило видеоролик о пользе импортозамещения в условиях санкций. В нем говорится, что в 1990-е годы "внедрялась идея преимущества любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги", но теперь ситуация кардинально изменилась и доля российских товаров выросла в разы во многих областях.

Более того, школьникам также предлагают ответить на вопрос, кто несет большие потери от санкций, и дают 3 варианта ответов:

Россия;

страны НАТО;

все страны мира.

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