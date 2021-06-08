На Херсонщині хлопчик випадково натиснув на курок і поранив бабусю

У Херсонській області 9-річний хлопчик поранив бабусю з пневматичної гвинтівки. Тепер батьків дитини можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Повідомлення про інцидент у одному з сіл на Великоолександрівщині надійшло до правоохоронців 7 червня. 9-річний хлопчик випадково вистрелив у свою 60-річну бабусю.

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Життю та здоров'ю пораненої нічого не загрожує

На щастя життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує. Поліцейські на місці з'ясували, що дитина прийшла вранці до бабусі та дідуся в гості. У літній кухні хлопець знайшов за холодильником пневматичну гвинтівку.

Зброя дитину зацікавила. Коли хлопчик її розглядав, то випадково натиснув на курок, а гвинтівка виявилась зарядженою.

На пневматичну гвинтівку дозволу не треба

Кулька влучила бабусі у шию. У поліції пояснили: на пневматичну гвинтівку спеціального дозволу не потрібно. Також її не вимагають тримати у сейфі, як мисливську зброю.

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Потерпіла написала заяву з вимогою не проводити розслідування. Проте батьків хлопця таки можуть притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків.



Батьків хлопчика можуть притягнути до адміністративної відповідальності / Фото Нацполіції