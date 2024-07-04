П'яні російські військові побили сім'ю, яка з дитиною їхала у Крим: батько помер від травм

Російські загарбники на тимчасово окупованій території скоїли черговий воєнний злочин. Так, окупанти побили сім'ю, яка їхала до Криму.

Від отриманих травм один чоловік помер за кілька годин. Ще двоє дорослих та дитина отримали травми різних ступенів.

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Окупанти на Херсонщині жорстоко побили сім'ю

Як повідомляють активісти, дорогою з окупованої Херсонщини до Криму російські військові жорстоко побили сім'ю з дитиною. Так, родина – чоловік і дружина з дитиною та ще одним дорослим – їхали у Крим. Дорогою їх зупинили п'яні російські військові й жорстоко побили.

Батько дитини отримав тяжкі травми, які виявилися несумісні з життям. На жаль, чоловік помер за кілька годин після жорстокого побиття. Жінка також отримала серйозні травми – у неї діагностували черепно-мозкову травму, через яку вона тепер має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина також стали жертвами побиття, однак вони отримали легкі травми.

Активісти "Жовтої стрічки" наголошують, що окупаційна влада не здатна контролювати дії військових росіян. Так, дитина, вік якої не розкривають, тепер лишилася повною сиротою.

Прокуратура почала розслідування

Херсонська обласна прокуратура почала розслідування за фактом побиття цивільних та вбивства чоловіка на тимчасово окупованих територіях. Слідчі почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.