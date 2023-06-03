"Винні росіяни та батьки": на Херсонщині 2 дітей підірвалися на дитячому майданчику

У Херсонській області двоє хлопчиків підірвалися на невідомому вибуховому предметі на дитячому майданчику. Діти перебувають у важкому стані.

Подія трапилась 2 червня у селі Загорянівка. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Діти перебувають в лікарні у важкому стані

Прокудін розповів, що потерпілих дітей шпиталізували до лікарні у важкому стані. У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. 10-річний хлопчик має поранення живота.

Наразі 13-річному хлопчику роблять операцію.

Вкотре закликаю батьків бути пильними. Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів,

– закликав Прокудін.

В ефірі національного телемарафону речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков уточнив, що це двояка ситуація: тут винні і російські окупанти, які залишили цю вибухівку, і батьки однієї дівчинки.

За попередньою інформацією, цю вибухівку знайшов місцевий чоловік і приніс її додому разом з іншими металевими предметами. За словами Прокудіна, за нещасним збігом обставин донька чоловіка обрала небезпечний пристрій з купи металу й принесла його на дитячий майданчик, як іграшку.

Дівчинка принесла, а хлопці з ним гралися. Підкидували його, били і стався вибух,

– сказав Толоконніков.

Правоохоронці розпочали розслідування

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 20:30 у селі Загорянівка Білозерської громади на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений окупантами.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України),

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого російською армією.

Наголосимо, наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. На жаль, потрібно звикати до нових реалій та вчити дітей мінній безпеці. Якщо не знаєте, як достукатися до малечі, UNICEF опублікували корисний матеріал на цю тему.

Також українців закликають не пересуватися невідомими чи неперевіреними дорогами, а особливо там, де тривали бойові дії. Заради безпеки не варто відвідувати ліси, лісосмуги, поля та річки.

Чіпати підозрілі предмети у будь-якому випадку не можна. Якщо ви або ваші діти виявили підозрілий предмет, негайно повідомте на спецлінію "102".