Від тріумфу над нацистами до хімічної кастрації: чому система безжально розчавила Алана Тюрінга

Він врятував мільйони життів, розгадавши надскладний шифр нацистської Німеччини, але замість лаврів переможця дістав тавро злочинця. Історія Алана Тюрінга – це не просто хроніка видатного математичного тріумфу, а й моторошний вирок суспільству, яке безжально знищило свого рятівника.

Довгі десятиліття деталі роботи Тюрінга у Блетчлі-Парку залишалися під грифом "цілком таємно", ховаючи від світу справжній масштаб його геніальності. Лише зараз, крізь жорстоку призму часу, ми можемо повною мірою осягнути, як людина, що наблизила крах Третього рейху, стала жертвою параної та інституційної жорстокості власної держави. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як математик-одинак зміг переграти непереможну машину Гітлера?

У роки Другої світової війни доля вільного світу висіла на волосині, а ключі від перемоги ховалися не тільки у брудних окопах, а й у хитросплетіннях роторів німецької шифрувальної машини "Енігма". Нацистське верховне командування було абсолютно переконане у невразливості свого коду, який генерував майже 159 квінтильйонів можливих комбінацій щодня, роблячи традиційне перехоплення безглуздим. Проте вони не врахували одного критичного фактора – ексцентричного британського математика Алана Тюрінга, який прибув до надсекретного криптографічного центру у маєтку Блетчлі-Парк.

Замість того щоб намагатися розшифрувати ворожі повідомлення вручну, цей блискучий розум зрозумів фундаментальну істину нової епохи – перемогти складну машину може лише інша, ще складніша машина. Разом із талановитим колегою Гордоном Велчманом Тюрінг суттєво удосконалив початкову концепцію польських криптографів і створив "Бомбу" (Bombe) – масивний електромеханічний пристрій, здатний методично відкидати хибні варіанти налаштувань "Енігми".

Це був не просто математичний прорив, а справжній інтелектуальний подвиг, який дозволив союзникам вже за лічені години читати секретні радіограми німецьких підводних човнів у Північній Атлантиці. Завдяки виснажливій цілодобовій роботі команди Тюрінга у славнозвісному Бараку 8 (Hut 8), конвої з продовольством, технікою та американськими військами змогли оминати смертоносні "вовчі зграї" адмірала Карла Деніца. Сучасні історики здебільшого сходяться на приголомшливій думці – злам "Енігми" скоротив Другу світову війну щонайменше на два роки.

Цей титанічний невидимий фронт зберіг життя понад 14 мільйонам людей, перетворивши сором'язливого вченого на одного з найвидатніших, хоча й абсолютно безіменних на той час героїв антигітлерівської коаліції. Здавалося б, після такого епохального тріумфу на Алана Тюрінга мали чекати найвищі державні нагороди, лицарський титул та довічна шана – але реальність повоєнної Британії виявилася крижаною і нещадною.

Чому Алан Тюрінг, який зламав "Енігму", не зміг перемогти власну державу: дивіться відео naspravdi1

Чому Британія віддячила своєму рятівнику хімічною кастрацією?

У 1952 році будинок математика у Манчестері пограбували, і під час рутинного розслідування поліція випадково дізналася про його гомосексуальну орієнтацію, яку на той час вважали тяжким кримінальним злочином за сумнозвісною "Поправкою Лабушера" 1885 року. Державна машина, яку Тюрінг так віддано і геніально захищав, миттєво обернулася проти нього, повністю проігнорувавши всі його колосальні заслуги перед короною.

Суд поставив генія перед нелюдським вибором – тюремне ув'язнення, що означало б кінець кар'єри, або так зване "лікування", що передбачало примусову хімічну кастрацію регулярними ін'єкціями синтетичного естрогену. Тюрінг обрав друге, відчайдушно прагнучи зберегти свободу, щоб мати змогу продовжувати свої новаторські дослідження у галузі комп'ютерної архітектури, штучного інтелекту та математичної біології.

Проте наслідки примусової терапії виявилися катастрофічними як для тіла, так і для крихкої психіки вченого. Він стрімко втратив фізичну форму, страждав від глибокої клінічної депресії, а найголовніше – уряд позбавив його допуску до секретних матеріалів, параноїдально підозрюючи, що через свою орієнтацію він може стати легкою мішенню для радянського шантажу у напружену епоху Холодної війни. Людина, чий розум випередив час і заклав концептуальні основи сучасного цифрового світу, опинилася в абсолютній соціальній ізоляції, зацькована системою.

8 червня 1954 року 41-річного Алана Тюрінга знайшли мертвим у його ліжку, а поруч лежало надкушене яблуко, яке, за найпоширенішою версією, було просочене смертельною дозою ціаніду. Офіційне слідство швидко визнало це самогубством, але важка тінь провини назавжди лягла на британський політичний істеблішмент.

Лише у 2013 році королева Єлизавета II підписала офіційне посмертне помилування Тюрінга, а у 2021 році його портрет з'явився на банкноті у 50 фунтів стерлінгів. Та жодні запізнілі вибачення чи символічні жести не здатні стерти гіркий історичний парадокс – генія, що допоміг знищити Третій Рейх, безжально розчавили жорна демократичної держави, яку він врятував від знищення.