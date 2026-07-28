28 липня 1914 – Австро-Угорщина оголошує війну Сербії: як почалася Перша світова

Європа зробила вирішальний крок від локальної балканської кризи до великої катастрофи 28 липня 1914 року. Цього дня Австро-Угорщина оголосила війну Сербії та запустила механізми Першої світової.

Але за цим рішенням стояла ціла низка союзів, страхів і амбіцій, які дуже швидко втягнули у конфлікт майже весь континент. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому постріли у Сараєві розкололи Європу навпіл?

28 липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, і саме цього дня механізм Першої світової війни остаточно зірвався з гачка. Але починалося все лише як локальна балканська криза – після пострілів у Сараєві 28 червня, які призвели до смерті ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського престолу.

За лічені тижні події набули форми лавини, яка втягнула у катастрофу майже всю Європу і не тільки. Підґрунтя для цього було неабияким – станом на літо 1914 року Європа жила у напрузі, і не вистачало лиш іскри, після якої сухий порох політики, союзів і підозр миттєво б спалахнув. Убивство Фердинанда та його дружини Софії боснійським сербським націоналістом стало такою іскрою.

До війни Відень підштовхувала Німеччина, та і в самій Австро-Угорщині воєнне рішення просувало певне коло військових і політичних діячів. І от суміш інтриг, реваншизму й імперської самовпевненості стала ґрунтом для кроку, що запалив континент. Та спершу 23 липня Сербії вручили жорсткий ультиматум.

Документ був складений так, що прийняти його без втрати суверенітету було майже неможливо. У Відні вже підготували не дипломатичний компроміс, а силовий сценарій. Для Сербії ж це від початку була не дипломатична дуель, а питання виживання.

Перша світова війна почалася 28 липня 1914, і ось що до цього призвело: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

28 липня 1914 року – день, коли війна стала офіційною

28 липня 1914 року Австро-Угорщина офіційно оголосила війну Сербії, і саме цю дату науковці називають початком Першої світової війни. Тільки важливо розуміти, що тут мовиться поки що лише про оголошення війни Австро-Угорщиною Сербії, а не про миттєве всесвітнє зіткнення. Просто саме цей акт став першою кісткою доміно у шерензі падінь.

Уже у ніч на 29 липня австро-угорський монітор SMS Bodrog обстріляв Белград. Цей момент часто вважають першими пострілами Першої світової війни. У наступні дні Росія стала на захист Сербії, Німеччина оголосила війну Росії, потім Франції, а далі німецьке вторгнення у Бельгію втягнуло у конфлікт Британію. Ось так просто регіональна пожежа переросла у світову катастрофу.

Серед причин великої війни називають зростання націоналізму, мілітаризму, імперське суперництво та боротьбу за вплив. Це була не одна причина, а цілий вузол, затягнутий занадто туго. Того дня Європа перейшла межу, за якою вже не залишалося місця для ілюзій – усе, що здавалося керованим, дуже швидко стало крихким.

Далі Європа навіть не кілька років війни, а кілька десятиліть жила у ритмі ультиматумів, мобілізацій і взаємної недовіри, і кожна столиця боялася виявитися слабшою за сусіда. Цей історичний злам і досі нагадує, як швидко локальна криза може перерости в загальноєвропейську трагедію, якщо політики недооцінюють силу союзів, страхів і взаємних погроз.