Ціна паперових гарантій: чому геніальний план Пилипа Орлика з повернення України провалився

Європейська дипломатія XVIII століття нагадувала вишуканий, але смертельно небезпечний танець на кризі. І на цьому тлі Пилип Орлик – гетьман у вигнанні, блискучий інтелектуал і невтомний борець – вів свою найважчу партію.

Він мав усе, що вимагала епоха від видатного державного діяча – бездоганну освіту, гострий розум, легітимність та підтримку найвпливовіших монархів свого часу. Чому ж його план зазнав невдачі? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Ілюзія шведського лева та османський прагматизм

Шведський король Карл XII називав Пилипа Орлика своїм братом по зброї, османські султани приймали його послів із найвищими почестями, а французький двір захоплювався його латиною – проте цей гетьман так і не зміг повернути Україну. Грандіозна геополітична шахівниця XVIII століття, на якій ідеали розбивалися об холодні скелі Realpolitik, виявилася безжальною до українського лідера.

Після катастрофи під Полтавою у 1709 році Орлик опинився в Бендерах, на території Османської імперії, разом із залишками шведської армії та гетьманом Іваном Мазепою. Після смерті останнього у вересні Карл XII офіційно визнав Орлика гетьманом і гарантував, що не складе зброї, доки Україна не буде звільнена – це була потужна обіцянка від монарха, який ще вчора змушував тремтіти всю Європу.

Але складно не визнавати реальність – "шведський лев" на той момент був важко поранений. Карл XII перетворився на почесного бранця султана, а його скарбниця була порожньою. Тобто Орлик вимушено спирався на союзника, чий геополітичний капітал стрімко танув. А проте навіть за таких обставин з'явився справжній шанс змінити хід історії – у 1711 році під час Прутського походу московських військ.

Тоді проявився безжальний прагматизм Високої Порти. Коли армія Петра І опинилася у повному оточенні, Орлик побачив у цьому довгоочікуваний тріумф та навіть шанс знищити Московське царство, проте великий візир Балтаджі Мехмед-паша керувався не інтересами української незалежності, а безпекою османських кордонів. А ще, як свідчать донесення європейських послів того часу, щедрими хабарями.

Прутський мирний договір став першим цвяхом у домовину надій гетьмана. Імперії домовилися між собою, проігнорувавши інтереси українців, що й не дивно – для Стамбула Україна була лише розмінною монетою, буферною зоною, якою можна було пожертвувати заради стратегічного спокою на Чорному морі.

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Глуха стіна європейського балансу сил і трагедія самотнього пророка

Зрозумівши, що ні Швеція, ні Османська імперія не здатні забезпечити військове повернення України, Пилип Орлик вигадав цілком геніальний план. У 1720-х та 1730-х роках він розгорнув безпрецедентну дипломатичну кампанію – писав до Папи Римського, до британського двору, польського, до німецьких князівств та правителів Франції. Але наштовхнувся на цинічну суть тодішньої європейської дипломатії.

Що саме Орлик пропонував? Створити антиросійську коаліцію за участю Франції, Швеції, Польщі, Туреччини та Криму. Гетьман аргументовано доводив, що експансія нової Російської імперії загрожує всій Європі – і французькі дипломати загалом погоджувалися з його логікою та навіть захоплювалися аналітикою. Та куди ж без "але".

Після Війни за іспанську спадщину Європа була виснажена. І, скажімо, Франція дійсно шукала нових союзників – але згодом почала розглядати саме Петербург як противагу Габсбургам. Листи Орлика читали, підшивали у теки з золотими вензелями, але залишали без фізичної відповіді. Європейські монархи співчували гетьману – проте жоден з них не був готовий відправляти своїх солдатів гинути за далекі степи.

Хай там як, очевидно, що Пилип Орлик випередив свій час. Він мислив категоріями міжнародного права, конституціоналізму та колективної безпеки – і це тоді, коли Європа визнавала лише право сильного і розмір артилерійських парків. Трагедія гетьмана полягала не у помилках чи браку таланту – він став жертвою глобального геополітичного зсуву, коли на континенті формувався новий баланс сил без місця для України.

Останні роки свого життя Орлик провів у Салоніках, під наглядом османської влади, фактично у почесному полоні, потім у Буджаку та Яссах. Він продовжував писати листи, які ставали все більш відчайдушними, але європейські двори вже перегорнули цю сторінку історії. Маючи підтримку наймогутніших монархів на папері, гетьман помер у 1742 році з розумінням того, що у реальному світі міжнародної політики обіцянки важать менше, ніж порох та золото.