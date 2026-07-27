Шевченко й особиста помста царя: за що поета кинули у заслання і заборонили писати й малювати

Тараса Шевченка відправили у солдатчину на 10 років і наклали особисту царську заборону на письмо та малювання. Якнайяскравіше свідчення того, що творчість цієї людини імперія сприйняла як небезпечну зброю.

А все через гостру сатиру, антисамодержавні мотиви й політичну нелояльність Шевченка. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому цар Микола I особисто заборонив Шевченку писати й малювати?

Тарас Шевченко не був для російської імперської влади просто талановитим митцем. Він став для неї незручним, колючим, майже небезпечним голосом. Його біографія у XIX столітті розгорнулася так, що поет і художник, колишній кріпак, виріс до масштабу символу – а саме їх, як відомо, імперії бояться мало не найбільше.

Шевченка заарештували у Києві 5 квітня 1847 року після доносу студента, а під час обшуку жандарми знайшли його сатиричні поезії, зокрема й різкий, неприємний для двору образ Миколи I та його дружини. Саме це, у поєднанні з політичною справою, і стало основою для покарання.

Але ключ до розуміння цієї історії лежить не лише у поезії, а й загалом в атмосфері 1840-х років. Тоді Шевченко приєднався до Кирило-Мефодіївського товариства – гуртка молодих київських інтелектуалів, які мріяли про слов'янську федерацію, освіту, автономію та політичні свободи.

Для сучасної мови це звучить майже академічно, але для Миколи I, який тримав імперію на жорсткій дисципліні й страху, навіть такі ідеї були редфлегом. Імперська влада розцінила цей круг людей як загрозу.

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Шевченко, звісно, не був кабінетним змовником. Він жив у тексті, у рисунку, у болючій правді про поневолення, кріпацтво і національне приниження. У другому виданні "Кобзаря" він уже прямо заявляв про себе як про автора, який захищає українську літературу та не приймає її розчинення в імперському просторі.

До слова, у тій же логіці він критикував Миколу Гоголя – за відмову від української мови на користь російської, мови гнобителів. Для самодержавства така позиція була не літературною суперечкою, а політичним жестом.

Життя вирваного з волі: де і як тривало заслання Тараса Шевченка?

Після допиту у Петербурзі слідчі рекомендували відправити Шевченка на військову службу в Оренбург, на південний схід європейської частини Російської імперії. Але Микола I пішов далі – він особисто наказав, щоб Шевченко не міг писати та малювати. Це була не випадкова дрібна принизлива примха, а політичний вирок митцеві, якого намагалися не просто віддалити, а зламати професійно й духовно.

Іронія цієї історії в тому, що імперія, яка хотіла вичавити з Тараса голос, фактично піднесла його ще вище. Шевченка покарали не за кримінальну провину, а за силу слова, яке влучало просто у серце режиму.

Шевченко провів у засланні 10 років, і звільнили його лише після смерті Миколи I. Спершу Тарас служив у районі Оренбурга, згодом був на деякий час допущений до урядових замальовок під час експедиції до Аральського моря. Поет відбував покарання у статусі рядового солдата, та завдяки прихильності місцевих офіцерів мав пом'якшення – носив цивільний одяг, відвідував знайомих, вів листування.

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Але пізніше, після повторного арешту 27 квітня 1850 року за новим доносом про порушення тієї самої заборони Миколи І, Шевченко потрапив до гірших умов та ще далі – до Новопетровська на східному узбережжі Каспійського моря. Тобто його заслання не було статичним етапом, а довгою виснажливою мандрівкою окраїнами імперської карти.

Та попри всі поневіряння та заборони імперія не вбила творчість. У період арешту й заслання Шевченко писав потай вірші та поеми, навіть малюнки, зокрема серію акварелей та рисунків. Тобто царська заборона працювала лише на папері – у реальному житті вона не змогла поставити заслону перед внутрішньою свободою митця.

Заборона не знищила легенду: що було з Шевченком після заслання?

Після звільнення у 1857 році Шевченко вже не мав права мешкати в Україні, що додатково підкреслює політичний страх імперії перед його постаттю. Він оселився у Санкт-Петербурзі, де й помер у 1861. Але саме після цих випробувань його ім'я почало жити з тією силою, яка рідко дістається навіть великим поетам.

Він став не просто автором "Кобзаря", а національним символом української культури та ідентичності. Мабуть, навіть одним із головних творців модерної української літератури. Його поетична мова перетворила українські народні інтонації на унікальний для всього світу літературний продукт.

Ба більше, постать Шевченка в українському просторі стала осердям національного пробудження. Його вплив вийшов далеко за межі літератури, формуючи емоційний нерв епохи, у якій слово почало боротися з імперською тишею.