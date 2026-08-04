Сеута: чому пірати, королі й султани століттями різалися за цей дрібний клаптик землі

Сеута давно стала не просто маленьким іспанським містом в Африці, а місцем, де сходяться історія, складні кордони та міграційний тиск. Її сучасний статус і напруга навколо й досі нагадують про давню суперечку між Іспанією та Марокко.

Сеута жила крізь завоювання, піратські напади, рабство й політичні рішення, що розтягнулися на століття. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Іспанський форпост на африканському березі

Пошук на мапі Європи Сеути – це радше географічний жарт, адже фізично вона розташована в Африці, на північному її узбережжі. При тім Сеута дійсно є частиною Іспанії, європейської країни, а отже і Європейського Союзу, але це невелике місто повністю оточене територією Марокко. Саме ця особливість робить локацію однією з найцікавіших і найчутливіших у Середземномор'ї.

Щоб зрозуміти, коли, чому і як виник цей анклав, треба дивитися не лише на політичні карти, а й углиб історії. Сеута – це не випадковий клаптик землі, який хтось колись забув повернути. Це місто, за яке змагалися королівства, імперії, династії й держави. Його статус формувався століттями – через завоювання, угоди, війну та вперту силу географії.

Станом на 2026 рік Сеута є іспанським автономним містом, але суперечка з Марокко не зникла, хоча й залишається переважно дипломатичною. Це місто також є символом тривалості історії – тут середньовічні завоювання досі відлунюють у новинах про сучасні кордони, міграційні кризи, а рішення португальського короля XV століття впливає на політику XXI століття.

У XXI столітті Сеута стала й стратегічним вузлом. Вона є одним із двох сухопутних кордонів ЄС в Африці разом із Мелільєю, а це робить місто ключовою точкою міграційних маршрутів. Для багатьох людей із Марокко та країн на південь від Сахари Сеута – це перший крок до Європи, але водночас і місце, де є високий контроль та складна безпекова інфраструктура. Зараз кордон навколо міста укріплено, але спроби нелегального перетину періодично привертають увагу світових медіа, як це сталося і наприкінці липня 2026 року.

Економіка Сеути спирається на портову діяльність, торгівлю, послуги. Особливий податковий режим, який діє в місті, історично сприяє комерції. Для мешканців міста повсякденність зазвичай значно менш драматична, ніж це показують зараз у новинах через навалу мігрантів – у звичайні дні тут поряд мирно співіснують християнські, мусульманські та інші громади. Втім, прикордонне положення таки накладає відбиток на все. Як і накладало впродовж усієї історії Сеути.

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Сеута від давньої Септи до португальського завоювання

Антична історія Сеути сягає глибини тисячоліть. У давнину ця місцевість була відома як Септа або Абіла, а її значення визначала насамперед географія – вузький морський прохід між Африкою та Європою, близькість до Гібралтарської протоки, природний вузол морських шляхів. Тут перетиналися інтереси фінікійців, карфагенян, римлян і візантійців. Як і багато портів на середземноморському узбережжі, Сеута жила завдяки торгівлі, військовому контролю над шляхами та ролі брами між континентами.

У римську епоху місто входило до системи провінцій Північної Африки. Після падіння Західної Римської імперії влада на цих землях змінювалася неодноразово. Візантійський вплив, а потім арабське завоювання VII – VIII століть остаточно вписали Сеуту в історію мусульманського Магрибу. Ба й впродовж середньовіччя місто залишалося важливим пунктом на перехресті морських і сухопутних шляхів.

Ключова дата для історії сучасної Сеути – 1415 рік. Саме тоді португальський король Жуан I, скориставшись політичною слабкістю марокканських володінь і прагненням Португалії розширити свою морську присутність, захопив місто. Це була не забаганка монарха, а частина розумної та широкої стратегії ранньомодерної експансії – заради контролю над торговими шляхами, доступу до ресурсів, утвердження престижу й релігійно-політичного впливу.

Для Португалії Сеута стала першим великим заморським здобутком у Північній Африці. Завоювання мало і символічний характер, бо сприймалося як перемога християнської монархії над мусульманським світом у момент, коли Іберійський півострів уже виходив з епохи Реконкісти. Відтак Сеута стала для Португалії форпостом на африканському березі, важливою опорною точкою для морської експансії, що згодом приведе португальців до Атлантики, Західної Африки, Індії та Бразилії.

Тут варто зауважити, що на початку XV століття марокканське узбережжя у португальському уявленні було осередком корсарської загрози на вході до Гібралтарської протоки. Саме тому захоплення Сеути король Жуанподавали як такий собі "хрестовий похід" проти піратів. Історія не стверджує, що Сеута дійсно була піратським містом, але у міській вежі португальці нібито знайшли дзвони, викрадені піратами з християнської церкви у Лагосі.

Цікавий факт: у португальському штурмі Сеути брав участь і син короля Жуана І, інфант Енріке Мореплавець. Саме цю історичну персону називають головним натхненником та організатором Епохи великих географічних відкриттів.

Після 1415 року Сеута стала стратегічною фортецею, що мала стримувати берберських корсарів. А їх там було чимало – скажімо, у Західному Середземномор'ї у XVI столітті діяли такі відомі пірати як Арудж Барбаросса, Хайр ад-Дін Барбаросса і Тургут-Реїс. До цього всього Сеута частенько ставала місцем, де проходили переговори про викуп і звільнення бранців, захоплених піратами.

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Як Сеута стала іспанською і чому Марокко це оскаржує?

Сучасний статус Сеути бере початок не в одному договорі, а в низці драматичних подій початку XVII століття. Спершу слід згадати про те, що у 1580 році Португалія опинилася у династичній унії з Іспанією, тобто іспанські Габсбурги почали контролювати португальську корону. І навіть коли у 1640 році Португалія відновила незалежність, то зберегла більшість своїх заморських володінь – але Сеута стала винятком.

Місто залишилося вірним іспанській короні та фактично стало під владу Мадрида, і це рішення не було випадковим. Для місцевої еліти та значної частини населення важливими були торгівельні зв'язки, безпека й політичний розрахунок. Іспанія виявилася здатною забезпечити стабільність, а Португалія не мала сил наполягати на поверненні міста.

При тому формальне міжнародне закріплення Сеути за Іспанією відбулося пізніше. Лісабонський договір 1668 року офіційно визнав незалежність Португалії після Іберійської війни та остаточно зафіксував, що Сеута залишається іспанською. Це був лише юридичний акт, який закріпив факт, що уже склався на землі.

Але на цьому дипломатичні перипетії не закінчилися. У XIX – XX століттях статус Сеути неодноразово обговорювали у контексті іспансько-марокканських відносин, деколонізації та перегляду європейських колоніальних імперій. Ускладнювало контекст і те, що Сеута не була колонією у класичному сенсі – Іспанія розглядала її як невіддільну частину державної території, а не як заморський актив.

Ситуація загострилася після здобуття Марокко незалежності у 1956 році. Питання про Сеуту та Мелілью стало одним із найделікатніших у двосторонніх відносинах. Марокканська позиція – що ці міста мають належати Марокко як історично африканські території, захоплені європейськими державами за доби експансії. Іспанія ж наполягає, що Сеута є її суверенною територією, а населення міста має право на збереження нинішнього статусу.

Та важливо тут не змішувати політичні претензії з юридичною реальністю. Сеута сьогодні входить до складу Іспанії, має власні інституції, представницькі органи та інтегрована в іспанську правову систему. Просто її розташування на африканському континенті робить місто певного штибу символом незавершеної історії, де старі імперські кордони не збігаються з сучасними уявленнями про територіальну логіку.