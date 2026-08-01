Влада встановлює плавучий бар'єр. Про це повідомляє El Pais.

Що відомо про нову систему захисту?

Іспанські сили безпеки розгорнули плавучий надувний бар'єр довжиною близько 500 метрів. Він буде розташований вздовж прикордонного хвилерізу Тарахаль, між Сеутою, в яку намагались прорватись нелегальні мігранти, та Кастільєхосом.

Бар'єр має зупинити потік марокканців, які прагнуть потрапити до Іспанії. Його надводна частина матиме висоту від 30 до 70 сантиметрів, а підводна – до 1 метра. ВМС країни також надали лінію буїв, з якими комбінуватимуть конструкцію.

Джерела El Pais у Ла-Монклоа (офісі прем'єр-міністра) вважають, що ця система також дозволить уряду повертати до Марокко тих, кому вдасться її перетнути, не порушуючи рішення Верховного суду.

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Зазначимо, що судді дійшли висновку, що прискорена процедура відмови використовуватиметься лише до тих, хто намагається потрапити до країни, "долаючи встановлені заходи стримування на кордоні, такі як огорожі". Людей, які потрапляли в Сеуту та Мелілью вплав, повернути просто так було не можна.

Нагадаємо, у четвер, 30 липня, сотні мігрантів прорвалися з Марокко до іспанського анклаву Сеута, долаючи кордон морем та через огорожі. Мадрид вирішив посилити безпеку за допомогою військових.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомляло, що Мадрид та Рабат домовилися про посилення координації та пришвидшення повернення мігрантів, що незаконно в'їхали до Сеути. Також відомо, що сотні людей, які потрапили до міста, самостійно поверталися до Марокко.

Увечері 31 липня Італія тимчасово призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією та закрила морські й повітряні кордони між країнами. На цей період повернуть прикордонний контроль, щоб посилити безпеку країни та запобігти можливим загрозам.