Про це пише The Guardian і Euronews.

Що відомо про припинення Шенгену між Іспанією та Італією?

Про рішення оголосили прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та віцепрем'єри Антоніо Таяні й Маттео Сальвіні. За словами Таяні, тимчасове призупинення Шенгену необхідне для захисту безпеки громадян та європейських кордонів.

Міграційна криза в Сеуті нагадує нам, що управління кордонами Євросоюзу є спільною відповідальністю, – заявив Таяні, закликавши європейські країни спільно протидіяти неконтрольованим міграційним потокам.

Формально рішення затвердили 31 липня на засіданні італійського Міністерства внутрішніх справ після оцінки ситуації Комітетом з аналізу міграції та безпеки кордонів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні згодом підтвердила, що уряд тимчасово призупиняє вільне пересування в межах Шенгенської зони на морських та авіасполученнях з Іспанією. На цей період повернуть прикордонний контроль, щоб посилити безпеку країни та запобігти можливим загрозам. За її словами, це надзвичайний і тимчасовий захід, який діятиме лише стільки, скільки буде необхідно.

Італія стала не єдиною країною, яка відреагувала на ситуацію. Франція заявила про посилення контролю на сухопутному кордоні з Іспанією. Париж також запропонував Мадриду допомогу в подоланні міграційної кризи в Сеуті.

Позицію Італії частково підтримали й інші країни ЄС, зокрема Фінляндія, Нідерланди, Данія, Чехія та Швеція. У Єврокомісії наголосили, що для Сеути та Мелільї діють спеціальні положення Шенгенського кодексу, а контроль за людьми, які виїжджають із Сеути, залишається чинним.

Водночас рішення Риму викликало різку реакцію Іспанії. Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що дотримання європейських договорів не може бути питанням вибору, і закликав до єдності Євросоюзу. Іспанське МЗС також викликало посла Італії для пояснень.

За даними іспанської сторони, ситуація в Сеуті пов'язана не з нещодавніми рішеннями щодо легалізації мігрантів, а з трактуванням рішення Верховного суду щодо людей, які потрапили до анклаву вплав. У Мадриді вважають, що цим могли скористатися злочинні угруповання та контрабандистські мережі.

Наразі відомо, що майже 48,3 тисячі мігрантів, які незаконно перетнули кордон Сеути, вже повернулися до Марокко. За оцінками, в іспанському анклаві ще можуть залишатися тисячі людей.

Нагадаємо, 30 липня тисячі мігрантів прорвали кордон між Марокко та Іспанією, намагаючись потрапити до Сеути. Щонайменше 18 людей загинули або потонули під час спроб перетнути кордон. Дістатися іспанського анклаву мігранти намагаються морем із марокканського міста Фнідек, пропливаючи близько 5 кілометрів. Частина людей перетинає кордон уплав із сусіднього Бельюнеша, де відстань до Сеути значно менша.