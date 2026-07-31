Сотні мігрантів, що нелегально потрапили до північноафриканського анклаву Іспанії Сеута, вже повертаються од Марокко. Про це повідомляє агенція EFE.

Що відомо про повернення мігрантів?

Загальну кількість мігрантів, що прорвалися до Сеути з Марокко, зараз оцінюють у приблизно 49 000 осіб. Це лише попередні підрахунки, і багатьох молодих людей зупинили сили безпеки ще в Марокко.

Там люди збираються у північному місті Фнідек, що розташоване недалеко від анклаву Іспанії. Вже у четвер Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що Мадрид та Рабат домовилися про посилення координації та пришвидшення повернення мігрантів, що незаконно в'їхали до Сеути, пише AA.

Важливо зауважити, що відбувається це на тлі того, як раніше цього місяця Верховний суд Іспанії постановив, що негайно повертати мігрантів, яких затримали у морі за спробою потрапити до Іспанії, незаконно.

Та сотні молодих людей, що потрапили до Сеути, зараз вже самостійно повертаються до Марокко.

Марокканська влада не прокоментувала ані угоду, ані механізми повернення мігрантів, ані повідомлення про смерті, пов'язані з перетинами кордону.

Що відомо про жертв серед мігрантів?

Наразі вже відомо про принаймні 18 жертв серед мігрантів. Чимало з них потонули у морі під час спроби дістатися Сеути вплав. Але кілька людей також загинули у тисняві на пляжі.

Рашид Сбіхі, що очолює місцеву асоціацію працівників, які представляють офіцерів Цивільної гвардії, назвав ситуацію "серйозною гуманітарною кризою". Тисячі мігрантів, зокрема й діти без супроводу, залишилися спати в парках та на тротуарах, в той час, як інші блукають вулицями.