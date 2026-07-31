Сеута, північноафриканський анклав Іспанії, відділена від материкової частини країни Гібралтарською протокою. І вона вже давно стала центром сполучення для мігрантів, що намагаються дістатися Європи, пише BBC.

Що відомо про прорив мігрантів з Марокко до Сеути?

У четвер десятки тисяч мігрантів (наразі їх кількість оцінюють у приблизно 40 000) прорвалися через кордон між Іспанією та Марокко. Кількість нелегальних мігрантів зростає вже кілька днів – для того, аби дістатися анклаву, вони перелазять через бетонні насипи та пливуть навколо пірсу, що позначає кордон, морем.

Мігранти штурмують Сеуту морем: дивіться відео

| URGENTE: La Guardia Civil española eleva a 40.000 la estimación de inmigrantes marroquíes que han asaltado Ceuta durante este jueves. pic.twitter.com/nQinq3FCAu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

Під час спроби дістатися до берега анклаву вже затонули принаймні 15 людей. Мігранти масово заходили в море, а частина змогла пробратися за огорожу. Місцеві мешканці вже вкрай занепокоєні ситуацією: чимало магазинів закрилися, а підприємці вже самостійно організовують охорону своїх об'єктів через побоювання масових заворушень.

Тим часом у Барселоні, іспанському місті за 1127 кілометрів від анклаву Сеута, місцеві мешканці вже встановлюють на свої балкони колючий дріт, аби захиститися від "злодіїв та окупантів".

Колючий дріт на балконах Барселони: дивіться відео

Residents in Barcelona are installing barbed wire along their balconies to protect their homes from burglaries and squatters. pic.twitter.com/wQXO8Jjab6 — Remix News & Views (@RMXnews) July 30, 2026

Сьогодні, у п'ятницю, територію анклаву має навідати прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Тим часом центри прийому мігрантів вже перевантажені, а влада звинувачує Мадрид у надто повільній реакції.

Охорону Сеути вирішили посилити за допомогою армії: кількість поліціянтів збільшили до 200 осіб, а також направили до анклаву 3 взводи по 20 військовослужбовців, водолазний підрозділ та військовий корабель.

Влада Сеути вже закликала уряд оголосити про надзвичайний стан, адже місцеві служби вже не можуть впоратися з напливом людей. Раніше цього місяця Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, які зупинилися в морі, намагаючись дістатися Сеути чи Мелільї, ще одного іспанського анклаву, не можна негайно повертати до Марокко.

До слова, сплеск мігрантів у Сеуті трапився вже не вперше. Подібна ситуація вже виникала 2021 року, коли приблизно 8000 осіб в'їхали до Сеути всього за кілька днів, і це загострило політичну напруженість з Марокко.

Як на прорив мігрантів реагують в Європі?

Європейська комісія вже заявила про готовність надати Іспанії оперативну допомогу через Frontex. Магнус Бруннер, єврокомісар з питань міграції, заявив, що захист зовнішніх кордонів ЄС залишається важливою частиною боротьби з нелегальною Міграцією.

Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вже заявила, що Рим готовий вдатися до "надзвичайних заходів" для захисту своїх кордонів – і в тому числі закликала до призупинення дії Шенгенської зони з Іспанією.