Сеута, североафриканский анклав Испании, отделен от материковой части страны Гибралтарским проливом. И она уже давно стала транспортным узлом для мигрантов, пытающихся добраться до Европы, пишет BBC.

Что известно о прорыве мигрантов из Марокко в Сеуту?

В четверг десятки тысяч мигрантов (на данный момент их число оценивается примерно в 40 000) прорвались через границу между Испанией и Марокко. Число нелегальных мигрантов растет уже несколько дней – чтобы добраться до анклава, они перелезают через бетонные насыпи и обплывают по морю пирс, обозначающий границу.

Мигранты штурмуют Сеуту по морю: смотрите видео

| СРОЧНО: Испанская Гражданская гвардия повысила до 40 000 оценку числа марокканских мигрантов, штурмовавших Сеуту в четверг. pic.twitter.com/nQinq3FCAu – Alerta News 24 (@AlertaNews24) 30 июля 2026

При попытке добраться до берега анклава уже утонули по меньшей мере 15 человек. Мигранты массово выходили в море, а часть смогла пробраться за ограждение. Местные жители уже крайне обеспокоены ситуацией: многие магазины закрылись, а предприниматели самостоятельно организуют охрану своих объектов из-за опасений массовых беспорядков.

Тем временем в Барселоне, испанском городе, расположенном в 1127 километрах от анклава Сеута, местные жители уже устанавливают на своих балконах колючую проволоку, чтобы защититься от "воров и оккупантов".

Колючая проволока на балконах Барселоны: смотрите видео

Жители Барселоны устанавливают колючую проволоку на балконах, чтобы защитить свои дома от взломов и самовольных поселенцев. pic.twitter.com/wQXO8Jjab6 – Remix News & Views (@RMXnews) 30 июля 2026

Сегодня, в пятницу, анклав должен посетить премьер-министр Испании Педро Санчес. Между тем центры приема мигрантов уже перегружены, а власти обвиняют Мадрид в слишком медленной реакции.

Охрану Сеуты решили усилить с помощью армии: количество полицейских увеличили до 200 человек, а также направили в анклав 3 взвода по 20 военнослужащих, водолазное подразделение и военный корабль.

Власти Сеуты уже призвали правительство объявить чрезвычайное положение, поскольку местные службы уже не справляются с наплывом людей. Ранее в этом месяце Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, еще одного испанского анклава, нельзя немедленно возвращать в Марокко.

К слову, всплеск мигрантов в Сеуте произошел уже не впервые. Подобная ситуация уже возникала в 2021 году, когда около 8000 человек въехали в Сеуту всего за несколько дней, и это обострило политическую напряженность с Марокко.

Как в Европе реагируют на прорыв мигрантов?

Европейская комиссия уже заявила о готовности оказать Испании оперативную помощь через Frontex. Магнус Бруннер, еврокомиссар по вопросам миграции, заявил, что защита внешних границ ЕС остается важной частью борьбы с нелегальной миграцией.

Между тем премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже заявила, что Рим готов прибегнуть к "чрезвычайным мерам" для защиты своих границ – и, в частности, призвала к приостановке действия Шенгенской зоны с Испанией.