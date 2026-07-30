Об этом сообщают Reuters и Euronews.

Что известно о ситуации, сложившейся с мигрантами в Испании?

Часть мигрантов переплывала на территорию Испании по морю, используя надувные камеры и другие плавсредства, а другие прорывались через ворота в ограждении. Из-за массового наплыва мигрантов силы гражданской гвардии Испании оказались перегружены. Испанские СМИ отмечают, что количество людей, пересекших границу, могло составить от 2 до 3 тысяч.

По данным Reuters, девять человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты. Сотни людей пытались попасть в анклав через пляж Тарахаль. Пограничники сообщали, что мигранты массово выходили с моря, а части из них удалось прорваться через ограждение. Для местных жителей ситуация стала поводом для серьезного беспокойства. Некоторые магазины закрылись, а предприниматели начали самостоятельно организовывать охрану своих объектов, опасаясь возможных беспорядков.

Ситуация вызвала острую политическую реакцию в Европе. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выступает за приостановку свободного передвижения в Шенгенской зоне с Испанией. Он объяснил это угрозой, которую, по его мнению, представляет неконтролируемая нелегальная миграция для национальной безопасности. Таяни также раскритиковал политику испанского правительства в отношении мигрантов, заявил, что решение предоставить легальный статус сотням тысяч людей без документов, по его мнению, способствует деятельности контрабандистов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала эту позицию и заявила, что Рим готов прибегнуть к "чрезвычайным мерам" для защиты своих границ, включая возможное приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией.

Испанский министр иностранных дел в ответ заявил, что вызвал итальянского посла из-за "неуместных" высказываний Таяни.

В Испанию прибыло большой количество мигрантов: смотрите видео

В свою очередь, Мадрид решил усилить охрану Сеуты с помощью армии. Планировалось направить в анклав три взвода по 20 военнослужащих, водолазное подразделение и военный корабль. Также Испания увеличила численность полицейских сил специального назначения до 200 человек.

Региональные власти Сеуты ранее призвали правительство в Мадриде объявить чрезвычайное положение и взять ситуацию под контроль, заявляя, что местные службы больше не справляются с наплывом людей.

Европейская комиссия также заявила о готовности оказать Испании оперативную помощь через Frontex. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что защита внешних границ ЕС остается важной частью борьбы с нелегальной миграцией. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство стремится как можно скорее нормализовать ситуацию в Сеуте и будет работать над этим совместно с марокканскими властями.

Отметим, что Сеута вместе с Мелильей являются единственными сухопутными границами Европейского Союза с Африкой. Оба испанских анклава периодически становятся местом массовых попыток мигрантов попасть в ЕС. Нынешняя ситуация напомнила кризис 2021 года, когда за два дня в Сеуту проникли около 10 тысяч человек, преимущественно из Марокко и стран Африки к югу от Сахары.