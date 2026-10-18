Війна струмів: навіщо Едісон публічно вбивав тварин і до чого тут репутація Тесли

Наприкінці ХІХ століття Америка занурилася у безжальну технологічну битву, де на кону стояло майбутнє світової електрифікації. Томас Едісон та Нікола Тесла зійшлися у безкомпромісному двобої, який назавжди змінив перебіг людської історії.

Цей історичний конфлікт називали Війною струмів (War of the Currents) – постійного та змінного, а переможець мав визначити головний стандарт для всієї планети. Та, на жаль, ця війна, як і будь-яка інша, була жорстокою та цинічною, тож досі кидає зловісну тінь на репутацію видатних винахідників. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому геніальний винахідник перетворився на безжального ката заради монополії?

У 1880-х роках Сполучені Штати Америки стояли на порозі грандіозного енергетичного переходу, який мав визначити вектор розвитку всієї людської цивілізації. Томас Едісон, який на той час вже здобув статус національного героя та володів патентами на систему постійного струму (DC), почувався абсолютним монополістом. Проте його технологія мала критичну ваду – постійний струм не могли безперешкодно передавати на великі відстані, тож мали будувати для цього брудні й галасливі електростанції буквально на кожній квадратній милі міста, як-от Нью-Йорка, а ще й товсті мідні дроти затьмарювали небо.

Коли на арену вийшов амбітний індустріаліст Джордж Вестінгауз, озброєний революційними патентами Ніколи Тесли на систему змінного струму (AC), імперія Едісона опинилася під загрозою краху. Змінний струм можна легко трансформувати до високих напруг, тож він долав сотні миль без суттєвих втрат і знову знижувався до безпечного рівня для домашнього використання. І от тоді, зрозумівши, що програє технологічну гонку, Едісон розгорнув одну з найбрудніших піар-кампаній у світовій історії, вирішивши зіграти на найпримітивнішому людському інстинкті – страху.

Він найняв інженера Гарольда П. Брауна, який за таємної фінансової та інфраструктурної підтримки Едісона почав влаштовувати макабричні публічні шоу. У 1888 році у стінах Колумбійського коледжу та згодом в інших місцях Браун перед натовпом шокованих репортерів холоднокровно вбивав бродячих собак, телят і навіть коня, пропускаючи через їхні тіла змінний струм. Мета цього кривавого спектаклю була єдиною – закарбувати у свідомості американців думку, що винахід Тесли є невидимою смертю, яка чекає на них у розетках.

Апогеєм цієї цинічної стратегії стало лобіювання Едісоном створення першого електричного стільця у 1890 році – для страти вбивці Вільяма Кеммлера навмисно використали генератори змінного струму. Страта перетворилася на криваве видовище, змусивши Вестінгауза кинути фразу "сокирою вийшло б краще" – а проте впродовж наступного століття електричний стілець став найпоширенішим способом втілення смертної кари у США, перш ніж поступитися смертельним ін'єкціям.

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Як брудна піар-кампанія Томаса Едісона вплинула на історичну спадщину Ніколи Тесли?

Поки Едісон тонув у багнюці чорного піару та жорстокості, Нікола Тесла обрав шлях елегантного наукового спростування, хоча психологічний тиск на нього був колосальним. Сербсько-американський геній розумів, що найкраща зброя проти страху – це просвітництво та беззаперечні факти. Замість того щоб відповідати агресією на агресію, Тесла влаштовував власні, абсолютно безпечні, але візуально приголомшливі демонстрації. На лекціях він пропускав через власне тіло високочастотний змінний струм напругою у сотні тисяч вольтів, змушуючи лампи у своїх руках світитися без жодних дротів.

Нікола стояв у центрі електричних розрядів та тисяч іскор, живий і неушкоджений, у такий спосіб доводячи, що за правильного інженерного підходу його система є абсолютно безпечною для людства. І це подіяло – історичний тріумф Тесли та Вестінгауза відбувся у 1893 році на Всесвітній виставці у Чикаго, коли їхня система змінного струму бездоганно освітила понад сто тисяч ламп, перетворивши нічне місто на справжнє диво світу. А вже у 1895 році запуск гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді остаточно закріпив перемогу змінного струму, який і сьогодні живить нашу планету.

Проте Війна струмів все ж залишила глибокі шрами на репутації Тесли. Потужна пропагандистська машина Едісона, яка роками демонізувала змінний струм, заклала фундамент для сприйняття Тесли як "божевільного вченого", що грається з небезпечними силами природи, тоді як Едісон увійшов у підручники як прагматичний американський герой і видатний підприємець.

Відтак Ніколи Тесла, попри свою абсолютну технологічну перемогу, помер у 1943 році у бідності та самотності. Лише у ХХІ столітті історична справедливість почала відновлюватися, і світ нарешті усвідомив, що справжнім архітектором нашої сучасної електричної ери був не той, хто вбивав тварин заради прибутків, а той, хто мріяв дати людству безмежну енергію.