Зірка кіно проти Гітлера: як Геді Ламар планувала топити субмарини нацистів і до чого тут Wi-Fi

Її вродливе обличчя зводило з розуму мільйони чоловіків по всьому світу, а впливові кіностудії безапеляційно називали її найкрасивішою жінкою епохи. Проте за бездоганним образом гламурної діви Геді Ламар ховався геніальний аналітичний розум, здатний розв'язувати надскладні інженерні завдання найкривавішого воєнного часу.

У розпал Другої світової війни ця тендітна акторка створила унікальну технологію, яка мала кардинально змінити перебіг морських битв із Третім Рейхом. Сьогодні ж нащадок її революційного винаходу, який ми знаємо як Wi-Fi, непомітно, але безперебійно пульсує у кожному нашому смартфоні, забезпечуючи роботу глобальних бездротових мереж. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як втеча від торговця зброєю перетворила австрійську актрису на винахідницю?

Історія однієї з найвидатніших інновацій ХХ століття розпочалася далеко від каліфорнійських пагорбів – у передвоєнному Відні, де 1914 року народилася Гедвіга Єва Марія Кіслер. Після скандального успіху у фільмі "Екстаз" у 1933 році юна 18-річна зірка вийшла заміж за Фрідріха Мандля – одного з найбагатших австрійських фабрикантів, який сколотив колосальні статки на продажу зброї та боєприпасів фашистським режимам Європи. Та біда у тім, що Мандль був патологічно ревнивим тираном, який перетворив життя дружини на існування у розкішній золотій клітці, категорично заборонивши їй зніматися в кіно.

Несподівано саме ця ізоляція стала каталізатором майбутнього тріумфу жінки. На пишних званих вечерях, які влаштовував її чоловік для вищого військового керівництва та інженерів-зброярів, Гедвіга не просто мовчки посміхалася, а надзвичайно уважно слухала – вона роками жадібно вбирала складні технічні дискусії про системи наведення, радіокеровані торпеди та критичну проблему перехоплення сигналів ворожими силами.

Лише у 1937 році, не витримавши задушливого шлюбу та чітко усвідомлюючи неминучу загрозу нацизму через своє єврейське походження, Гедвіга здійснила кінематографічну втечу, переодягнувшись у сукню покоївки. Добравшись до Лондона, а згодом до США, вона підписала контракт із легендарним керівником студії MGM Луїсом Б. Майєром, який дав їй нове ім'я – Геді Ламар. Голлівуд швидко здався під натиском її харизми – але порожнє світське життя не приносило жодного інтелектуального задоволення.

Поки її колеги по цеху розважалися на нескінченних вечірках, Геді облаштувала у своєму маєтку справжню інженерну лабораторію з професійним креслярським столом. Переломним моментом стало 17 вересня 1940 року, коли німецька субмарина торпедувала британський пасажирський лайнер SS City of Benares, що евакуював цивільних. Загибель 77 дітей глибоко вразила Ламар, і вона зрозуміла, що її знання, здобуті в особняку торговця зброєю, можуть допомогти союзникам знищувати німецькі підводні човни.

Чому Військово-морські сили США відкинули ідею, яка згодом подарувала світу Wi-Fi?

Головна проблема тогочасних радіокерованих торпед полягала в тому, що ворог міг легко заглушити сигнал на одній частоті, збиваючи снаряд із курсу. Ламар усвідомила – щоб обдурити нацистів, сигнал повинен постійно і непередбачувано стрибати з однієї частоти на іншу. Для реалізації свого амбітного задуму Геді об'єднала зусилля з абсолютно несподіваним партнером – авангардним композитором Джорджем Антейлом. Разом вони розробили геніальну концепцію "стрибкоподібної перебудови частоти" (frequency hopping).

Історія Геді Ламар – популярної акторки та геніальної винахідниці: дивіться відео american_europ_eastern_studies

Надихнувшись механізмом синхронізації механічних піаніно, які Антейл використовував у своїх експериментальних симфоніях, винахідники створили систему, що дозволяла передавачу на кораблі та приймачу у торпеді одночасно змінювати частоти за заздалегідь заданим алгоритмом. Вони обрали 88 частот – точну кількість клавіш на класичному фортепіано. Завдяки цьому інженерному рішенню ворожі радари могли перехопити лише мізерну частку секунди сигналу, перш ніж він перескакував на новий, абсолютно непередбачуваний канал, роблячи глушіння торпеди практично неможливим.

11 серпня 1942 року Національне патентне відомство США видало Ламар та Антейлу патент за номером 2,292,387 на "Секретну систему зв'язку". Акторка з гордістю передала креслення Військово-морським силам США, щиро сподіваючись на негайне впровадження технології у битві за Атлантику – проте реакція адміралів стала хрестоматійним прикладом бюрократичної сліпоти та глибокого інституційного сексизму.

Високопосадовці у погонах просто не могли повірити, що зірка екрана та ексцентричний музикант здатні створити передову військову розробку. Вони назвали механізм надто громіздким для розміщення у торпеді й цинічно порадили Ламар прислужитися країні іншим способом – використовувати своє гарне личко для продажу військових облігацій. Примітно, що вона послухалася – і зібрала для армії колосальні 25 мільйонів доларів. Але її епохальний винахід засекретили й відправили припадати пилом у військових архівах.

Історична справедливість взяла гору лише через десятиліття. У 1950-х роках винахід транзисторів дозволив замінити громіздкі паперові стрічки на компактні електронні компоненти, а ВМС США вперше масово застосували оновлену технологію Ламар під час Кубинської ракетної кризи у 1962 році для безпечного зв'язку між кораблями, що здійснювали блокаду острова. А потім принцип розширення спектра й геть вийшов за межі секретних військових лабораторій.

Наприкінці ХХ століття ця концепція стала фундаментальною архітектурою для створення стільникового зв'язку стандарту CDMA, технології Bluetooth, систем глобального позиціювання GPS та, зрештою, сучасного Wi-Fi. Геді Ламар, яка пішла з життя у 2000 році, не дістала жодного цента за свій патент (банально сплив його термін дії до того, як технологію почали масово використовувати) – але її блискучий інтелект назавжди змінив траєкторію розвитку людства.

Вона прагнула лише топити нацистські субмарини, а натомість випадково об'єднала весь сучасний світ невидимою мережею бездротового зв'язку. При цьому єдине визнання, яке Ламар здобула, сталося аж у 1997 році – американський фонд EFF присудив 82-річній акторці премію Pioneer Award, на що та лише втомлено відповіла: "Ну, нарешті".