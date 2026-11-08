Від срібного злитка вартістю з коня до 45 за долар: найцікавіше з історії української гривні

Національна валюта України, гривня, приховує у собі тисячолітню історію, яка бере початок ще з часів могутньої Русі. Цей грошовий знак бачив злети великих князів, криваві визвольні змагання та драматичні економічні гойдалки сучасності.

Ба й сьогодні, у 2026 році, коли світ стрімко переходить на цифрові розрахунки, гривня залишається символом української державності. Проте шлях цієї валюти до наших гаманців був настільки тернистим, що нагадує радше гостросюжетний історичний трилер, аніж суху фінансову хроніку. 24 Канал розповість про нього трохи докладніше.

Звідки взялася назва гривні і як метал перетворився на гроші?

Етимологія слова "гривня" походить від праслов'янського кореня, який буквально означав шию або гриву. І спочатку, в XI – XII століттях, це була геть не монета у нашому сучасному розумінні, а масивна золота чи срібна шийна прикраса – лише згодом вона трансформувалася у ваговий еталон.

Гривня часів Русі мала форму ромбоподібного або шестикутного срібного злитка вагою близько 160 грамів, що робило її ідеальною для великих транзакцій на знаменитому торговому шляху "із варягів у греки". Вона була настільки цінною, що за один такий шматок срібла можна було придбати бойового коня або навіть невеликий маєток.

Першими справжніми монетами Русі були златники та срібляники Володимира Великого наприкінці X століття, на яких фігурував і княжий знак – Тризуб. Але під час так званого "безмонетного періоду" XII – XIV століття, коли через виснаження срібних копалень на Сході звичні гроші зникли, саме гривня-злиток стала головним платіжним засобом на Русі.

Лише згодом, у XIV – XV століттях, масивні гривні поступово витіснили з обігу нові іноземні монети – празькі гроші, іспанські талери та голландські дукати. Проте пам'ять про власну могутню валюту продовжувала жити у літописах та трактатах Великого князівства Литовського.

Історія українських грошей від античних монет до гривні: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Тріумфальне, хоч і драматичне повернення гривні відбулося на тлі розпаду Російської імперії. 1 березня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки (УНР) ухвалила закон про запровадження нової національної валюти (паралельно з українським карбованцем) – це був не просто економічний крок, а потужний політичний маніфест, спрямований на остаточний відрив від імперського минулого та російського рубля.

Дизайн перших банкнот розробляв видатний графік Георгій Нарбут, який геніально інтегрував у малюнок той самий Тризуб Володимира Великого та вишукані орнаменти українського бароко. Через постійні бойові дії та брак потужностей значну частину українських грошей тоді довелося друкувати за кордоном – і там відзначали надзвичайно високий рівень поліграфічного захисту та художньої цінності українських банкнот.

На жаль, більшовицька окупація швидко знищила фінансову систему молодої республіки, і гривня знову була змушена відійти у забуття, поступившись місцем окупаційним грошовим знакам. На щастя, все назавжди змінилося у 1991 році зі здобуттям Україною Незалежності.

Як формувалася сучасна гривня та що було з її курсом до долара?

За умов катастрофічного економічного колапсу після падіння СРСР в Україні спершу запровадили перехідну валюту – купоно-карбованець. Проте він став жертвою гіперінфляційного цунамі – у 1993 році мовилося навіть про неймовірні 10000%, які стрімко перетворювали українців на "мільйонерів".

Україна у перші роки незалежності ще не мала власного банкнотно-монетного двору, тож перші партії сучасних гривень за ескізами художників Василя Лопати та Бориса Максимова надрукували за океаном (у цехах Canadian Bank Note Company та британської Thomas De La Rue), причім ще у 1992 році. Проте новенькі банкноти цілі 4 роки лежали у сховищах, чекаючи на фінансову стабілізацію.

І от у вересні 1996 року в Україні провели жорстку, але необхідну грошову реформу – старі карбованці обмінювали на нову повноцінну валюту за курсом 100 тисяч до 1. На момент свого офіційного народження сучасна гривня була надзвичайно міцною – офіційний курс до долара США становив лише 1,76. Також візуальне оформлення нової валюти стало справжнім маніфестом національної ідентичності.

Як змінювалася гривня за роки Незалежності: дивіться відео Паляниця-н3и

Наші гроші стали схожими на кишеньковий підручник історії. На лицьовому боці купюр постали видатні діячі від князів Русі до поетів та філософів, а на звороті – знакові архітектурні шедеври. Згодом дизайн еволюціонував – банкнотам додали надсучасні оптично-змінні елементи захисту, полімерні стрічки та складні рельєфні деталі. Фахівці неодноразово відзначали високий естетичний рівень та безпеку українських банкнот.

А от подальша історія курсу гривні стала відбитком справжньої кардіограми глобальних та локальних криз. До прикладу, події на фінансових ринках 1998 року змусили українську валюту девальвувати до близько 5 гривень за долар – і цей показник тримався майже десятиліття, аж поки нова світова фінансова криза 2008 року не обвалила курс до 8 гривень.

Наступний драматичний удар стався у 2014 – 2015 роках через анексію Криму та початок війни на Донбасі. Втрата промислового потенціалу та паніка на ринках призвели до стрімкого падіння курсу до 25 – 28 гривень за долар. А повномасштабне вторгнення 2022 року взагалі стало найважчим випробуванням, змусивши Нацбанк зафіксувати курс, а згодом перейти до керованого плавання.

У листопаді 2026 року, коли сучасна гривня відзначає своє 30-річчя, ми бачимо, що курс вже перевищив 45 UAH за 1 USD. Проте неможливо не відзначити при тому феноменальну стійкість української банківської системи – попри колосальні руйнування економіки, валюта не зазнала колапсу і продовжує повноцінно функціонувати. Ми навіть зібралися повертати історичну українську назву "шаг" замість "копійки".

Також просто зараз Україна активно тестує е-гривню (цифрову валюту центрального банку, CBDC), інтегруючись у глобальний цифровий фінансовий простір. Ось таким був шлях – від важкого срібного злитка часів Русі до рядків криптографічного коду у смартфонах, – на якому гривня довела, що є не просто засобом платежу, а справжнім маркером незламності нації.