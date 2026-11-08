От слитка серебра ценой в коня до 45 за доллар: самое интересное из истории украинской гривны

Даже сегодня, в 2026 году, когда мир стремительно переходит на цифровые расчеты, гривна остается символом украинской государственности. Однако путь этой валюты к нашим кошелькам был настолько тернистым, что напоминает скорее остросюжетный исторический триллер, чем сухую финансовую хронику. 24 Канал расскажет о нем немного подробнее.

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Откуда взялось название гривны и как металл превратился в деньги?

Этимология слова "гривна" происходит от праславянского корня, который буквально означал шею или гриву. И сначала, в XI – XII веках, это была вовсе не монета в нашем современном понимании, а массивное золотое или серебряное шейное украшение – лишь впоследствии оно превратилось в весовой эталон.

Гривна времен Руси имела форму ромбовидного или шестиугольного серебряного слитка весом около 160 граммов, что делало ее идеальной для крупных транзакций на знаменитом торговом пути "из варягов в греки". Она была настолько ценной, что за один такой кусок серебра можно было приобрести боевого коня или даже небольшое поместье.

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Первыми настоящими монетами Руси были златники и сребреники Владимира Великого в конце X века, на которых фигурировал и княжеский знак – Тризуб. Но во время так называемого "безмонетного периода" XII – XIV веков, когда из-за истощения серебряных рудников на Востоке привычные деньги исчезли, именно гривна-слиток стала главным платежным средством на Руси.

Лишь позднее, в XIV – XV веках, массивные гривны постепенно вытеснили из обращения новые иностранные монеты – пражские гроши, испанские талеры и голландские дукаты. Однако память о собственной могущественной валюте продолжала жить в летописях и трактатах Великого княжества Литовского.

История украинских денег от античных монет до гривны: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Триумфальное, хотя и драматическое возвращение гривны произошло на фоне распада Российской империи. 1 марта 1918 года Центральная Рада Украинской Народной Республики (УНР) приняла закон о введении новой национальной валюты (параллельно с украинским карбованцем) – это был не просто экономический шаг, а мощный политический манифест, направленный на окончательный отрыв от имперского прошлого и российского рубля.

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Дизайн первых банкнот разрабатывал выдающийся график Георгий Нарбут, который гениально интегрировал в рисунок тот самый Тризуб Владимира Великого и изысканные орнаменты украинского барокко. Из-за постоянных боевых действий и нехватки производственных мощностей значительную часть украинских денег тогда пришлось печатать за рубежом – и там отмечали чрезвычайно высокий уровень полиграфической защиты и художественной ценности украинских банкнот.

К сожалению, большевистская оккупация быстро уничтожила финансовую систему молодой республики, и гривна вновь была вынуждена отойти в забвение, уступив место оккупационным денежным знакам. К счастью, все навсегда изменилось в 1991 году с обретением Украиной Независимости.

Как формировалась современная гривна и что было с ее курсом к доллару?

В условиях катастрофического экономического коллапса после распада СССР в Украине сначала ввели переходную валюту – купоно-карбованец. Однако он стал жертвой гиперинфляционного цунами – в 1993 году речь шла даже о невероятных 10000%, которые стремительно превращали украинцев в "миллионеров".

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Украина в первые годы независимости еще не имела собственного банкнотно-монетного двора, поэтому первые партии современных гривен по эскизам художников Василия Лопаты и Бориса Максимова напечатали за океаном (в цехах Canadian Bank Note Company и британской Thomas De La Rue), причем еще в 1992 году. Однако новенькие банкноты целых 4 года пролежали в хранилищах, ожидая финансовой стабилизации.

И вот в сентябре 1996 года в Украине провели жесткую, но необходимую денежную реформу – старые карбованцы обменивали на новую полноценную валюту по курсу 100 тысяч к 1. На момент своего официального появления современная гривна была чрезвычайно устойчивой – официальный курс к доллару США составлял всего 1,76. Кроме того, визуальное оформление новой валюты стало настоящим манифестом национальной идентичности.

Как менялась гривна за годы независимости: смотрите видео Паляниця-н3и

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Наши деньги стали похожи на карманный учебник истории. На лицевой стороне купюр появились выдающиеся деятели – от князей Руси до поэтов и философов, а на оборотной стороне – знаковые архитектурные шедевры. Со временем дизайн эволюционировал – банкноты дополнили ультрасовременными оптически изменяющимися элементами защиты, полимерными лентами и сложными рельефными деталями. Специалисты неоднократно отмечали высокий эстетический уровень и безопасность украинских банкнот.

А вот дальнейшая история курса гривны стала отражением настоящей кардиограммы глобальных и локальных кризисов. Например, события на финансовых рынках 1998 года вынудили украинскую валюту девальвировать до примерно 5 гривен за доллар – и этот показатель держался почти десятилетие, пока новый мировой финансовый кризис 2008 года не обвалил курс до 8 гривен.

Следующий драматический удар произошел в 2014 – 2015 годах из-за аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Потеря промышленного потенциала и паника на рынках привели к стремительному падению курса до 25 – 28 гривен за доллар. А полномасштабное вторжение 2022 года вообще стало самым тяжелым испытанием, вынудив Нацбанк зафиксировать курс, а впоследствии перейти к управляемому плаванию.

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В ноябре 2026 года, когда современная гривна отмечает свое 30-летие, мы видим, что курс уже превысил 45 UAH за 1 USD. Однако невозможно не отметить при этом феноменальную устойчивость украинской банковской системы – несмотря на колоссальные разрушения экономики, валюта не потерпела коллапса и продолжает полноценно функционировать. Мы даже собрались вернуть историческое украинское название "шаг" вместо "копейки".

Также прямо сейчас Украина активно тестирует е-гривну (цифровую валюту центрального банка, CBDC), интегрируясь в глобальное цифровое финансовое пространство. Вот таким был путь – от тяжелого серебряного слитка времен Руси до строк криптографического кода в смартфонах, – на котором гривна доказала, что является не просто средством платежа, а настоящим символом несокрушимости нации.