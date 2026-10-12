12 жовтня 1492 – відкриття Америки Колумбом: як абсолютний невдаха став вічною легендою

О другій годині ночі 12 жовтня 1492 року над темними водами Атлантики пролунав постріл з бомбарди – цей звук розірвав гуркіт хвиль із палуби каравели "Пінта". Матрос Родріго де Тріана, вдивляючись у залитий місячним сяйвом горизонт, побачив те, що назавжди змінило історію людства – білу піщану смугу землі Нового Світу.

На той момент для 90 виснажених, наляканих і готових до заколоту моряків це був лише банальний порятунок, але їхній капітан, сорокарічний Христофор Колумб, геть того не розуміючи, пробив собі квиток у безсмертя. Сам шлях до цього тріумфу був вибрукуваний приниженнями, відмовами та колосальною географічною помилкою, яка зробила з амбітного невдахи найвідомішого мореплавця тисячоліття. 24 Канал розповість про це докладніше.

Чому найкращі уми Європи відкидали ідеї генуезького мореплавця Колумба?

Сьогодні, з висоти сучасної глобальної історіографії, постать Колумба вже позбавлена романтичного флеру вікторіанської епохи. Ми знаємо, що він не був генієм, який єдиний знав, що Земля кругла – освічена Європа кінця XV століття чудово розуміла форму нашої планети. Але він таки був унікальною персоною – адже через фанатичну, майже релігійну впертість та здатну вразити некомпетентність у математиці подарував Європі Новий Світ.

Протягом майже десятиліття Христофор Колумб був своєрідним посміховиськом при королівських дворах Європи. Він оббивав пороги монархів та інших лідерів Португалії, Генуї, Венеції, Англії та Іспанії, пропонуючи свій "Західний проєкт" – шлях до багатих на прянощі ринків Азії через Атлантичний океан. І скрізь чув категоричну відмову. Колись казали, що монархи боялися, ніби кораблі впадуть з краю пласкої Землі – та реальність була куди прагматичнішою: королівські експерти-географи банально мали рацію, що Колумб катастрофічно помилявся.

Генуезець базував свої розрахунки на працях перського астронома IX століття Аль-Фаргані, проте припустився грубої помилки – він переплутав довжину арабської милі з коротшою римською. Внаслідок цієї математичної ілюзії він "стиснув" земну кулю приблизно на чверть, а Євразію "розтягнув" далеко на схід. За його розрахунками, відстань від Канарських островів до Японії становила лише близько 4400 кілометрів. Математична комісія португальського короля Жуана II тим часом, спираючись на точніші розрахунки Ератосфена та Птолемея, знала справжню відстань – понад 19 000 кілометрів.

Жоден корабель того часу просто не міг взяти на борт стільки провізії та прісної води, щоб перетнути таку океанську прірву. Отже, для найкращих умів Європи того часу Колумб був не візіонером, а небезпечним дилетантом, який вів людей на вірну смерть від голоду та спраги. І лише збіг політичних обставин – падіння Гранади у січні 1492 року та ейфорія іспанських монархів Фердинанда та Ізабелли від завершення Реконкісти – дозволив Колумбу дістати фінансування. Утім, іспанська корона навіть не ризикувала великими грошима – експедиція коштувала менше, ніж тиждень утримання королівського двору.

Христофор Колумб – герой чи лиходій Нового Світу: дивіться відео PeopleProfiles

Як катастрофічна помилка призвела до найбільшого географічного тріумфу?

З іншого боку, потенційний виграш у формі монополії на торгівлю з Азією був надто спокусливим – і завдяки Іспанії Колумб таки спорядив експедицію, що складалася з 3 невеликих кораблів, а саме "Санта-Марії", "Пінти" та "Ніньї". Вони покинули Канарські острови 6 вересня 1492 року – і те, що відбувалося далі, було грою у рулетку з природою.

Колумб вів два журнали – один таємний, з реальними пройденими відстанями, і другий для команди, де цифри були занижені, щоб не лякати матросів тим, як далеко вони відійшли від дому. Але навіть занижені цифри невблаганно зростали, і до початку жовтня напруга на палубах досягла критичної межі. Моряки, які ніколи раніше не були у відкритому морі понад місяць без видимості берега, вже готували заколот, і 10 жовтня Колумб був змушений укласти з ними угоду – якщо за 3 дні земля не з'явиться, кораблі розвернуть назад до Іспанії.

Земля з'явилася на другий день. Острів, який місцеві жителі таїно називали Гуанахані (сучасні Багамські острови), врятував Колумба від ганебного повернення або смерті від рук власної команди. Проте навіть у момент свого найбільшого тріумфу генуезець проявив дріб'язковість, яка характеризувала його все життя – він привласнив собі довічну королівську пенсію, обіцяну тому, хто першим побачить землю, заявивши, що нібито бачив світло на горизонті ще за кілька годин до крику Родріго де Тріани.

Помер Колумб у 1506 році – заможною людиною, але політичним вигнанцем, позбавленим титулу губернатора відкритих ним земель через жорстокість і некомпетентність в управлінні. При тому до останнього подиху він відмовлявся визнати очевидне, вперто стверджуючи, що знайшов східні околиці Азії, а не новий континент.

Парадокс усієї цієї історії в тому, що саме сліпа, заснована на хибних розрахунках подорож Колумба назавжди зшила дві розірвані половини земної кулі. Абсолютний невдаха, який помилявся у всьому, у що вірив, став вічною легендою, коли випадково наткнувся на континент, який змінив економіку, біологію та політику всієї планети, ставши архітектором сучасного глобалізованого світу.