Сонячний Даллас перетворився на епіцентр національної трагедії 22 листопада 1963 року, коли фатальні постріли обірвали життя 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Ця кривава драма на очах у тисяч свідків не лише шокувала планету, але й зруйнувала фундаментальну довіру американського суспільства до власної держави.

При тому офіційні розслідування залишили по собі безліч логічних прогалин, які миттєво заповнили найскладніші конспірологічні теорії. Навіть сьогодні, у 2026 році, попри розсекречення абсолютної більшості урядових архівів, тінь нерозгаданої таємниці продовжує живити найбільшу кримінальну загадку ХХ століття. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Хто насправді натиснув на гачок і чому висновки слідства не переконали Америку?

Коли відкритий лімузин Lincoln Continental здійснив свій фатальний поворот на Елм-стріт, історія Сполучених Штатів розділилася на "до" та "після". Згідно з офіційним звітом Комісії Воррена, опублікованим у 1964 році, єдиним стрільцем був 24-річний марксист Лі Гарві Освальд, який діяв самостійно, випустивши три кулі з шостого поверху Техаського складу шкільних підручників.

Проте ця версія, покликана заспокоїти націю, мала зворотний ефект, адже спиралася на суперечливу теорію "магічної кулі" (Single-bullet theory), розроблену юристом Арленом Спектером. Згідно з цією гіпотезою, одна куля завдала одразу сім поранень президенту Кеннеді та губернатору Техасу Джону Конналлі, залишившись при цьому практично неушкодженою.

Для мільйонів людей, які покадрово вивчали знамениту аматорську кіноплівку Абрахама Запрудера, фізика такого пострілу здавалася абсурдною, а різкий рух голови президента назад і вліво візуально вказував на постріл спереду – з боку трав'янистого пагорба. Сумніви суспільства мали й несподіване офіційне підтвердження у 1979 році, коли Спецкомітет Палати представників США з убивств (HSCA) оприлюднив свої сенсаційні висновки.

Спираючись на акустичний аналіз поліцейського радіообміну, комітет заявив про "високу ймовірність" того, що у Далласі діяли двоє стрільців, а отже – існувала змова. І хоча пізніше Національна академія наук США розкритикувала акустичні докази як хибні, скриньку Пандори вже було відчинено. А блискавичне вбивство самого Освальда власником нічного клубу Джеком Рубі просто у підвалі поліцейського управління Далласа лише закріпило у масовій свідомості думку, що головного підозрюваного змусили замовкнути назавжди, щоб обірвати ниточки, які вели до справжніх замовників злочину.

Таємниці вбивства Джона Кеннеді: дивіться відео FaridGovoryt

Як ЦРУ, мафія та кубинські емігранти стали головними героями альтернативної історії США?

Вакуум довіри до уряду породив безпрецедентну архітектуру параної, де кожен геополітичний гравець епохи Холодної війни діставав свій мотив для вбивства. Найпотужніший пласт конспірології зосередився навколо ЦРУ. Прихильники цієї теорії вказують на глибокий конфлікт між Кеннеді та розвідкою після провальної висадки в Затоці Свиней у 1961 році та мирного розв'язання Карибської кризи у 1962.

Дослідники, спираючись на розсекречені документи Національного управління архівів та документації (NARA), довели, що ЦРУ роками приховувало від Комісії Воррена свої плани щодо вбивства Фіделя Кастро та використання для цього організованої злочинності. Це породило гіпотезу про "тіньовий уряд", який ліквідував президента, що наважився кинути виклик військово-промисловому комплексу.

Не менш цікавим на вигляд є й "мафіозний слід". Хрещені батьки американського криміналітету, такі як Карлос Марчелло з Нового Орлеана та Санто Траффіканте з Флориди, відчували себе зрадженими. Вони нібито допомогли Кеннеді виграти вибори 1960 року, але у відповідь дістали безжальну війну проти організованої злочинності, яку розгорнув брат президента генпрокурор Роберт Кеннеді. У цьому контексті Джек Рубі, який дійсно мав давні зв'язки з мафією, скидається не на патріота-месника, а на класичного кілера, що ліквідував виконавця.

Станом на 2026 рік, відповідно до Закону про збір матеріалів щодо вбивства Джона Кеннеді (JFK Records Act), уряд США розсекретив понад 99% усіх пов'язаних документів. Останні транші, оприлюднені адміністраціями у 2020-х роках, пролили світло на контакти Освальда з радянськими та кубинськими дипломатами у Мехіко за кілька тижнів до трагедії – але так і не надали жодного "димучого пістолета" (smoking gun), який би беззаперечно довів існування масштабної змови.

З іншого боку, саме ті кілька тисяч документів, які досі містять часткові цензурні правки (redactions), дозволяють конспірології жити далі. Зрештою, як не згадати тут про психологічний феномен Ділі-Плаза, суть якого в екзистенційній тривозі – людському розуму, можливо, просто нестерпно визнати, що нікому не відомий маргінал із гвинтівкою за 19 доларів здатен власноруч змінити хід світової історії.