Від "Засвіт встали козаченьки" до суду за вбивство: чи існувала насправді Маруся Чурай

Ім’я Марусі Чурай давно живе між історією та легендою. А її (чи не її?) пісні й досі звучать так, ніби їх справді створила людина з дуже непростою долею.

Саме це робить постать Марусі Чурай однією з найцікавіших в українській культурній пам'яті. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Хто така Маруся Чурай і чи дійсно писала популярні пісні?

Її ім'я пов'язують із народними піснями, що стали частиною національної пам'яті, а сам образ давно вийшов за межі історичних джерел і перетворився на символ. Про неї говорять як про авторку "Ой не ходи, Грицю" та інших відомих пісень, однак – точних документальних підтверджень її біографії майже немає або й узагалі немає.

Через це Маруся Чурай, а мовиться саме про неї, залишається водночас і легендою, і можливим реальним історичним персонажем. Образ цієї жінки став особливо популярним завдяки літературі, театру та культурним переосмисленням. У різні часи її постать трактували по-різному – як символ таланту, трагічного кохання та голосу народу.

Для історика ж важливо відділити документ від легенди, і з цим у ситуації з Марусею Чурай все складно. Відтак у міжнародних довідниках, енциклопедіях і наукових оглядах її зазвичай подають саме як напівлегендарну постать XVII століття, пов'язану з Полтавою та українською пісенною традицією.

Історія про Марусю Чурай існує не на фундаменті архівного масиву, а на стику усної пам'яті, пізніших переказів і культурної репутації. Найвідоміша пісня, яку пов'язують з цим ім'ям – "Засвіт встали козаченьки" ("Засвистали козаченьки" в іншому варіанті). Її подають зазвичай як українську народну пісню, але з приміткою про ймовірне авторство Марусі Чурай.

Засвіт встали козаченьки

В похід з полуночі,

Заплакала Марусенька

Свої ясні очі,

– так починається пісня, яку свого часу співала вся Україна.

Хай там як було, будь-яка народна пісня дійсно може мати конкретне авторське ядро. Але з часом вона живе далі в усній традиції, змінюється, підхоплюється спільнотою, відшліфовується поколіннями співців – і вже не належить лише одній людині. Так стається з багатьма старими піснями – вони виходять далеко за межі свого першого виконавця чи творця, а індивідуальне авторство у давні часи часто розчинялося у колективній пам'яті.

Легенди про Марусю Чурай та пісні, які вона могла написати: дивіться відео БайкизВечорниць

Що можна сказати про біографію Марусі Чурай?

Біографія Марусі Чурай – це мозаїка з переказів, літературних версій і поодиноких історичних натяків. Саме тому кожне твердження про неї потребує обережності – невідомо, де закінчується легенда і починається факт.

Найпоширеніша легенда пов'язує Марусю Чурай із Полтавою XVII століття. У переказах її подають як талановиту дівчину, що писала пісні, і при тому її голос і тексти були настільки сильними, що запам'яталися цілому краю. У деяких переказах згадують, що Маруся була дочкою урядника або козака, виросла у середовищі, де цінували спів і усну традицію, а її дар рано привернув увагу людей.

Окрема лінія легенди – трагічне кохання до козака Гриця Бобренка. Саме воно нібито стало причиною драми, яка завершилася судом над Марусею за вбивство, а згодом і її смертю або зникненням з історичного поля. У різних версіях оповіді деталі різняться – десь кажуть про отруєння через ревнощі, десь про зраду, а десь і про прощення, яке врятувало їй життя.

Однак точні документи про її народження, родину, освіту, життєвий шлях чи смерть не збереглися (або ж їх ніколи й не було). Немає метричних записів, судових актів чи листів, які б дозволили скласти її біографію так, як це роблять щодо підтверджених історичних осіб.