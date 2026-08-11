Именно это делает фигуру Маруси Чурай одной из самых интересных в украинской культурной памяти. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Кто такая Маруся Чурай и действительно ли она сочиняла популярные песни?

Ее имя связывают с народными песнями, ставшими частью национальной памяти, а сам образ давно вышел за пределы исторических источников и превратился в символ. О ней говорят как об авторе "Ой, не ходи, Грицю" и других известных песен, однако точных документальных подтверждений ее биографии почти нет или вовсе нет.

Поэтому Маруся Чурай, а речь идет именно о ней, остается одновременно и легендой, и возможным реальным историческим персонажем. Образ этой женщины стал особенно популярным благодаря литературе, театру и культурным переосмыслениям. В разные времена ее фигуру трактовали по-разному – как символ таланта, трагической любви и голоса народа.

Для историка же важно отделить документ от легенды, и с этим в ситуации с Марусей Чурай все сложно. Поэтому в международных справочниках, энциклопедиях и научных обзорах ее обычно представляют именно как полулегендарную фигуру XVII века, связанную с Полтавой и украинской песенной традицией.

История о Марусе Чурай основана не на архивных материалах, а на сочетании устной памяти, более поздних преданий и культурной репутации. Самая известная песня, которую связывают с этим именем – "Засвіт встали козаченьки" ("Засвистали козаченьки" в другом варианте). Ее обычно представляют как украинскую народную песню, но с примечанием о вероятном авторстве Маруси Чурай.

Засвіт встали козаченьки

В похід з полуночі,

Заплакала Марусенька

Свої ясні очі,

– так начинается песня, которую в свое время пела вся Украина.

Как бы там ни было, любая народная песня действительно может иметь конкретное авторское ядро. Но со временем она продолжает жить в устной традиции, меняется, подхватывается общиной, оттачивается поколениями исполнителей – и уже не принадлежит только одному человеку. Так происходит со многими старыми песнями – они выходят далеко за пределы своего первого исполнителя или создателя, а индивидуальное авторство в давние времена часто растворялось в коллективной памяти.

Легенды о Марусе Чурай и песни, которые она могла сочинить: смотрите видео БайкизВечорниць

Что можно сказать о биографии Маруси Чурай?

Биография Маруси Чурай – это мозаика из преданий, литературных версий и единичных исторических упоминаний. Именно поэтому каждое утверждение о ней требует осторожности – неизвестно, где заканчивается легенда и начинается факт.

Самая распространенная легенда связывает Марусю Чурай с Полтавой XVII века. В преданиях ее представляют как талантливую девушку, сочинявшую песни, при этом ее голос и тексты были настолько сильны, что запомнились целому краю. В некоторых преданиях упоминается, что Маруся была дочерью урядника или казака, выросла в среде, где ценили пение и устную традицию, а ее дар рано привлек внимание людей.

Отдельная линия легенды – трагическая любовь к казаку Грицю Бобренку. Именно та якобы стала причиной драмы, завершившейся судом над Марусей за убийство, а впоследствии и ее смертью или исчезновением из исторического поля. В разных версиях рассказа детали различаются – где-то говорят об отравлении из-за ревности, где-то о предательстве, а где-то и о прощении, спасшем ей жизнь.

Однако точных документов о ее рождении, семье, образовании, жизненном пути или смерти не сохранилось (или же их никогда и не было). Нет метрических записей, судебных актов или писем, которые позволили бы составить ее биографию так, как это делают в отношении подтвержденных исторических личностей.