Цей крихітний хрестоподібний шматок скелі посеред бурхливих хвиль Чорного моря ховає у своїх надрах тисячоліття кривавих битв, містичних культів та безжальних геополітичних інтриг. Від античних мореплавців, які шукали тут благословення богів, до сучасних військових, що перетворили його на неприступну фортецю, острів Зміїний завжди залишався фатальним магнітом для імперій.

Сьогодні його площа становить лише 17 гектарів, але стратегічна вага цього клаптика суші здатна докорінно змінювати баланс сил у всьому регіоні. Про історію цього місця, де стародавні міфи нерозривно переплітаються з жорстокою реальністю сучасної війни, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чому стародавні греки та римляни вважали острів Зміїний священним прихистком Ахілла?

Для античного світу Чорне море, яке тоді називали Понтом Евксинським, було справжнім краєм ойкумени – небезпечною межею між цивілізацією та незвіданою темрявою варварських степів. Саме тут, за 35 кілометрів від дельти Дунаю, самотньо височів острів, який грецькі мореплавці охрестили Левке, тобто Білий. Ця назва походила від світлих кварцових порід, які сліпуче виблискували під палючим сонцем, та колосальної кількості пташиного посліду на гострих скелях.

Проте для мандрівників античності це був не просто геологічний об'єкт чи зручний орієнтир для навігації, а глибоко сакральний простір, оповитий густим туманом міфології та страху перед гнівом богів. Головний міф острова нерозривно пов'язаний із найвидатнішим героєм Троянської війни – могутній бог морів Посейдон підняв цю скелю з темної морської безодні на палке благання Фетіди, невтішної матері Ахілла. Саме сюди, якнайдалі від заздрісних людських очей та кривавих полів битв, вона перенесла прах свого сина, щоб дарувати йому вічне життя у блаженстві.

Близько 130 року нашої ери з'явився напрочуд детальний опис цього містичного місця – на безлюдному острові стояв величний храм із майстерно вирізьбленою дерев'яною статуєю Ахілла. Єдиними його постійними мешканцями були білі морські птахи, які щоранку літали до моря, мочили крила і ретельно омивали ними кам'яну підлогу святилища. Цікаво, що археологічні розкопки підтверджують слова античних хроністів. Упродовж століть моряки, які наважувалися кинути тут якір, залишали у дар божеству щедрі пожертви – золоті каблучки, дорогоцінні геми, керамічні амфори та монети з найрізноманітніших куточків Середземномор'я.

На жаль, унікальний античний храм не зміг пережити зіткнення з людським прагматизмом. У 1842 році безцінні залишки стародавнього святилища варварськи розібрали інженери – античне каміння використали для будівництва звичайного навігаційного маяка. Проте аура містичної недоторканності та невидимої присутності античного героя назавжди закріпилася за цим шматком суші, перетворивши його на живу легенду морських просторів.

Острів Зміїний – культ Ахілла, суперечка з Румунією, розгром російських окупантів: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Як гола скеля пережила стільки війн і перетворилася на важливий геополітичний форпост сучасної Європи?

З плином невблаганного часу античні боги покинули острів, а на їхнє місце прийшла холодна, розважлива і прагматична геополітика. За часів панування Османської імперії острів став відомий під турецькою назвою Їлан Адаси та грецькою Фідонісі (Острів Змій), і цей клаптик суші став ареною запеклого протистояння. У липні 1788 біля його берегів розгорнулася масштабна морська битва між османським та російським флотами, яка довела стратегічну цінність острова для контролю над гирлом Дунаю. А після серії воєн у ХІХ столітті острів, неодноразово змінюючи власників, за результатами Берлінського конгресу 1878 року відійшов до Румунії.

У ХХ столітті скеля опинилася в епіцентрі обох світових конфліктів. Під час Першої світової війни, у 1917 році, німецький крейсер "Бреслау" піддав острів нищівному артилерійському обстрілу, зруйнувавши маяк та радіостанцію. У роки Другої світової румунський гарнізон перетворив Зміїний на укріплену базу, яка зазнавала регулярних бомбардувань, аж поки у 1944 її не захопили радянські війська. У 1948 році СРСР змусив Румунію підписати таємний протокол, за яким острів остаточно анексували й перетворили на закриту військову зону з потужними радарами протиповітряної оборони.

Після розпаду СРСР ця територія стала каменем спотикання вже між незалежною Україною та Румунією через надзвичайно багатий на нафту та природний газ континентальний шельф. Україна доводила, що Зміїний є повноцінним островом, який дає право на розширення морських кордонів, тоді як Бухарест наполягав, що це лише скеля, яка за міжнародним правом не має власної виключної економічної зони. У 2009 році Міжнародний суд ООН у Гаазі поставив компромісну крапку у цьому конфлікті – судді визнали за Зміїним право на 12-мильну зону територіальних вод, але постановили не враховувати його при розмежуванні континентального шельфу.

Сучасна світова слава, щедро омита людською кров'ю та розпеченою сталлю, прийшла до острова у 2022 році. Контроль над Зміїним означав абсолютне домінування у повітряному та морському просторі всієї північно-західної частини Чорного моря, а ще зухвале захоплення острова на початку повномасштабного вторгнення Росії дозволило агресору миттєво заблокувати життєво важливі торгівельні шляхи. Проте потоплення флагманського крейсера "Москва" у квітні кардинально змінило баланс сил.

А далі блискуча військова операція з деокупації у червні 2022 року, філігранно проведена з використанням новітнього озброєння, зокрема української САУ "Богдана", французьких самохідних артилерійських установок CAESAR та американських протикорабельних ракет Harpoon, назавжди зламала перебіг морської війни. Ворог був змушений ганебно втікати, залишаючи за собою лише випалену вибухами скелю – і до сьогодні, станом на 2026 рік острів Зміїний, кардинально змінивши своє обличчя, еволюціонував із вразливої мішені у високотехнологічний військовий хаб.

Сьогодні це надважливий передовий форпост українських сил спеціальних операцій та розвідки. Цей крихітний клаптик суші тепер виконує критично важливу глобальну місію – він допомагає контролювати безпеку Чорноморського морського коридору, забезпечуючи експорт продовольства до країн Африки та Азії. Острів, де колись у вічному спокої спочивав міфічний Ахілл, перетворився на цілком реальний щит, що захищає світову продовольчу безпеку та жорстко стримує будь-які імперські амбіції у ХХІ столітті.