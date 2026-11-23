Сегодня его площадь составляет всего 17 гектаров, но стратегическое значение этого клочка суши способно коренным образом изменить баланс сил во всем регионе. Об истории этого места, где древние мифы неразрывно переплетаются с жестокой реальностью современной войны, 24 Канал расскажет немного подробнее.

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Почему древние греки и римляне считали остров Змеиный священным убежищем Ахилла?

Для античного мира Черное море, которое тогда называли Понтом Эвксинским, было настоящим краем ойкумены – опасной границей между цивилизацией и неизведанной тьмой варварских степей. Именно здесь, в 35 километрах от дельты Дуная, одиноко возвышался остров, который греческие мореплаватели назвали Левке, то есть Белый. Это название происходило от светлых кварцевых пород, которые ослепительно сверкали под палящим солнцем, и от колоссального количества птичьего помета на острых скалах.

Однако для путешественников античности это был не просто геологический объект или удобный ориентир для навигации, а глубоко сакральное пространство, окутанное густым туманом мифологии и страха перед гневом богов. Главный миф острова неразрывно связан с самым выдающимся героем Троянской войны – могущественный бог морей Посейдон поднял эту скалу из темной морской бездны по горячей мольбе Фетиды, безутешной матери Ахилла. Именно сюда, как можно дальше от завистливых человеческих глаз и кровавых полей сражений, она перенесла прах своего сына, чтобы даровать ему вечную жизнь в блаженстве.

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Около 130 года нашей эры появилось удивительно подробное описание этого мистического места – на безлюдном острове стоял величественный храм с искусно вырезанной деревянной статуей Ахилла. Единственными его постоянными обитателями были белые морские птицы, которые каждое утро летали к морю, мочили крылья и тщательно омывали ими каменный пол святилища. Интересно, что археологические раскопки подтверждают слова античных летописцев. Веками моряки, решавшиеся бросить здесь якорь, оставляли в дар божеству щедрые пожертвования – золотые кольца, драгоценные геммы, керамические амфоры и монеты из самых разных уголков Средиземноморья.

К сожалению, уникальный античный храм не смог пережить столкновение с человеческим прагматизмом. В 1842 году бесценные остатки древнего святилища варварски разобрали инженеры – античные камни использовали для строительства обычного навигационного маяка. Однако аура мистической неприкосновенности и невидимого присутствия античного героя навсегда привязалась к этому клочку суши, превратив его в живую легенду морских просторов.

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Остров Змеиный – культ Ахилла, спор с Румынией, разгром российских оккупантов: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как голая скала пережила столько войн и превратилась в важный геополитический форпост современной Европы?

С течением неумолимого времени античные боги покинули остров, а на их место пришла холодная, расчетливая и прагматичная геополитика. Во времена господства Османской империи остров стал известен под турецким названием Йилан Адасы и греческим Фидониси (Остров Змей), и этот клочок суши превратился в арену ожесточенного противостояния. В июле 1788 года у его берегов развернулось масштабное морское сражение между османским и российским флотами, которое доказало стратегическую ценность острова для контроля над устьем Дуная. А после серии войн в XIX веке остров, неоднократно меняя владельцев, по итогам Берлинского конгресса 1878 года отошел к Румынии.

В ХХ веке скала оказалась в эпицентре обоих мировых конфликтов. Во время Первой мировой войны, в 1917 году, немецкий крейсер "Бреслау" подверг остров сокрушительному артиллерийскому обстрелу, разрушив маяк и радиостанцию. В годы Второй мировой войны румынский гарнизон превратил Змеиный остров в укрепленную базу, которая подвергалась регулярным бомбардировкам, пока в 1944 его не захватили советские войска. В 1948 году СССР заставил Румынию подписать тайный протокол, согласно которому остров был окончательно аннексирован и превращен в закрытую военную зону с мощными радарами противовоздушной обороны.

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После распада СССР эта территория стала камнем преткновения уже между независимой Украиной и Румынией из-за чрезвычайно богатого нефтью и природным газом континентального шельфа. Украина доказывала, что Змеиный – полноценный остров, дающий право на расширение морских границ, тогда как Бухарест настаивал, что это всего лишь скала, которая по международному праву не имеет собственной исключительной экономической зоны. В 2009 году Международный суд ООН в Гааге поставил компромиссную точку в этом конфликте – судьи признали за Змеиным право на 12-мильную зону территориальных вод, но постановили не учитывать его при разграничении континентального шельфа.

Современная мировая слава, щедро омытая человеческой кровью и раскаленной сталью, пришла на остров в 2022 году. Контроль над Змеиным означал абсолютное доминирование в воздушном и морском пространстве всей северо-западной части Черного моря, а еще дерзкий захват острова в начале полномасштабного вторжения России позволил агрессору мгновенно заблокировать жизненно важные торговые пути. Однако потопление флагманского крейсера "Москва" в апреле кардинально изменило баланс сил.

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А затем блестящая военная операция по деоккупации в июне 2022 года, филигранно проведенная с использованием новейшего вооружения, в частности украинской САУ "Богдана", французских самоходных артиллерийских установок CAESAR и американских противокорабельных ракет Harpoon, навсегда изменила ход морской войны. Враг был вынужден позорно бежать, оставляя после себя лишь выжженную взрывами скалу – и по сей день, по состоянию на 2026 год, остров Змеиный, кардинально изменив свой облик, превратился из уязвимой мишени в высокотехнологичный военный хаб.

Сегодня это чрезвычайно важный передовой форпост украинских сил специальных операций и разведки. Этот крошечный клочок суши теперь выполняет критически важную глобальную миссию – он помогает контролировать безопасность Черноморского морского коридора, обеспечивая экспорт продовольствия в страны Африки и Азии. Остров, где когда-то в вечности покоился мифический Ахилл, превратился во вполне реальный щит, защищающий мировую продовольственную безопасность и жестко сдерживающий любые имперские амбиции в XXI веке.