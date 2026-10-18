40 днів свободи у пеклі: як українські в'язні створили власну республіку всередині ГУЛАГу

У травні 1954 року посеред безжальних степів радянського Казахстану сталася подія, яка назавжди зламала хребет найстрашнішій репресивній машині ХХ століття. Тисячі виснажених політв'язнів, абсолютну більшість з яких складали українці, підняли безпрецедентний бунт проти озброєної до зубів охорони та повністю захопили величезний табірний комплекс Степлаг.

Упродовж 40 днів ця обгороджена колючим дротом територія залишалася єдиним острівцем справжньої свободи на безкрайніх просторах тоталітарної червоної імперії. Люди, яких жорстока влада намагалася перетворити на покірних і безіменних рабів, організували демократичне самоврядування, налагодили виробництво зброї та навіть масово вінчалися під прицілами снайперських гвинтівок. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому приречені на смерть бранці змогли об'єднатися та кинути виклик системі?

Щоб зрозуміти феномен Кенгірського повстання, спершу слід пригадати демографічну катастрофу, яку радянська влада сама ж і створила у своїх таборах. Після Другої світової війни контингент таборів кардинально змінився – до Степлагу масово завозили вже не заляканих інтелігентів зразка 1937 року, а загартованих у боях ветеранів підпільних рухів, серед яких домінували українські повстанці. Власне, українці становили понад 40% населення Кенгіра, що перетворило табір на порохову бочку, готову вибухнути від найменшої іскри.

Іскра спалахнула 16 травня 1954 року, після того як у переддень охоронці без жодної причини відкрили вогонь по колоні в'язнів, убивши кількох людей. Адміністрація табору, намагаючись придушити наростання невдоволення, застосувала традиційну тактику – запустила у зону до політичних в'язнів сотні кримінальних злочинців, сподіваючись, що ті влаштують різанину. Проте цей план зазнав тотального краху – українські політв'язні, використовуючи свій колосальний досвід партизанської боротьби та жорстку дисципліну, не лише дали фізичну відсіч кримінальникам, але й змусили їх укласти безпрецедентний пакт про ненапад.

Зрозумівши, що їхній головний ворог – це адміністрація з автоматами на вежах, в'язні об'єдналися. Вони зруйнували мури між чоловічою та жіночою зонами, вигнали охорону за межі табору і забарикадували всі входи, розпочавши найяскравіший етап опору в історії радянських концтаборів. При тому, здобувши контроль над територією, повстанці не скотилися в анархію, а миттєво розбудували високоорганізовану мікродержаву.

Кенгірське повстання 1954 року – як українці розхитали ГУЛАГ: дивіться відео EducationCenterOfTheVRU

Як функціонувала таємна держава за колючим дротом і якою була ціна її знищення?

Інфраструктура Кенгірської республіки вражала. В'язні обрали демократичний комітет управління, який формально очолив колишній радянський офіцер Капітон Кузнєцов (для переговорів з Москвою), проте реальна безпека та координація перебували в руках українських лідерів, таких як Анатолій Задорожний, та їхніх союзників, зокрема єврейського в'язня Герша Келлера.

У таборі також запрацювали власні майстерні – з брухту та арматури виготовляли піки, ножі та саморобні гранати. Технічний відділ примудрився навіть зібрати радіопередавач, через який повстанці азбукою Морзе транслювали свої вимоги до міжнародної спільноти, благаючи Червоний Хрест про втручання.

Кенгір став не лише фортецею, а й місцем тріумфу людського духу. Уперше за роки неволі чоловіки та жінки змогли вільно спілкуватися. Дослідники підкреслюють неймовірний емоційний фон тих 40 днів свободи (загалом повстання тривало 42 дні) – у таборі проводили поетичні вечори, співав багатонаціональний хор, а репресовані священники таємно вінчали сотні закоханих пар, які розуміли, що кожен їхній день може стати останнім.

Ці передчуття виявилися пророчими. 26 червня 1954 року Москва, усвідомивши неможливість зламати повстанців психологічно, кинула на придушення регулярні війська – на світанку в табір увірвалися танки Т-34. Історики описують апокаліптичні сцени – жінки в українських вишиванках, зшитих із табірного лахміття, бралися за руки й ставали живим щитом перед гусеницями бронетехніки, сподіваючись, що солдати не наважаться їх чавити.

Вони помилялися – кривава розправа забрала життя сотень людей, від 500 до 700. Проте Кремль злякався масштабу спротиву і пішов на поступки – в'язням дозволили зняти номери з одягу, скасували заґратовані вікна у бараках та погодилися на побачення з рідними. Загалом, Кенгірське повстання завдало системі ГУЛАГу потужного удару, у кінцевому підсумку змусивши радянську верхівку таки розпочати масовий демонтаж таборів смерті.