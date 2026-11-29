У закритій сталевій камері сидить пухнастий заручник квантової фізики, чия доля повністю залежить від поведінки одного непередбачуваного атома. Саме такий моторошний, але водночас геніальний уявний експеримент описав австрійський фізик Ервін Шредінгер 29 листопада 1935 року, намагаючись продемонструвати колегам абсолютну абсурдність популярних тоді наукових теорій.

Видатний вчений прагнув довести, що мікросвіт просто не здатний диктувати свої парадоксальні правила нашій макроскопічній реальності, де всі речі завжди мають чіткий фізичний стан. Проте замість очікуваної нищівної критики він випадково подарував людству найживучіший інтелектуальний мем – "кіт Шредінгера", який і зараз продовжує захоплювати уми мільйонів людей по всій планеті. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому геніальний фізик вирішив "убити" кота заради наукової суперечки?

Восени 1935 року європейська наука нагадувала справжнє поле інтелектуальної битви, на якому визначали подальшу долю нашого фундаментального розуміння реальності. Ервін Шредінгер, який на той час, рятуючись від нацистського режиму, перебував у британському Оксфорді, вів надзвичайно інтенсивне листування з Альбертом Ейнштейном. Обидва визнані генії були глибоко розчаровані так званою Копенгагенською інтерпретацією квантової механіки, яку тоді надзвичайно активно просували Нільс Бор та Вернер Гайзенберг.

Згідно з цією революційною теорією, квантові частинки, такі як електрони чи атоми, існують у специфічному стані суперпозиції – тобто перебувають у всіх можливих станах абсолютно одночасно, аж поки за ними не почне безпосередньо спостерігати дослідник. Для Шредінгера та Ейнштейна подібні твердження звучали як відверта філософська нісенітниця, адже з них логічно виходило, що сама об'єктивна реальність формується лише у момент свідомого погляду на неї.

Щоб максимально наочно показати безглуздість такого підходу за його прямого перенесення на звичайний, макроскопічний світ, Шредінгер написав свою епохальну статтю "Сучасний стан квантової механіки" (Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik) для авторитетного німецького журналу Naturwissenschaften. Перша частина цієї фундаментальної праці побачила світ саме 29 листопада 1935 року, назавжди змінивши історію науки.

У ній обурений фізик сконструював свій пекельний уявний механізм – він запропонував подумки помістити живого кота у закриту сталеву коробку разом із лічильником Гейгера, крихітною кількістю радіоактивної речовини та скляною колбою з отруйною синильною кислотою. Радіоактивний матеріал був ретельно підібраний так, що з імовірністю рівно 50% упродовж однієї години розпадеться лише один атом, і з такою ж математичною імовірністю – не розпадеться жоден.

Якщо розпад все ж відбувається, чутливий лічильник миттєво фіксує це, активує спеціальне реле, яке спускає важкий металевий молоток – той безжально розбиває колбу з кислотою, і нещасний кіт гине. Якщо ж розпаду немає – тварина залишається абсолютно живою та неушкодженою. Згідно з парадоксальною логікою Бора, поки коробка залишається щільно закритою, радіоактивний атом перебуває у стані квантової суперпозиції (він і розпався, і не розпався одночасно).

А отже, як надзвичайно саркастично підсумував Шредінгер, весь цей диявольський механізм жорстко прив'язує долю великого макроскопічного об'єкта до невидимого квантового світу, роблячи бідного кота одночасно і мертвим, і живим, аж поки хтось нарешті не відчинить важку кришку. Фізик зовсім не намагався відкрити новий закон природи – він буквально кричав своїм текстом до наукової спільноти: "Подивіться, наскільки абсурдною є ваша теорія, якщо спробувати застосувати її до нашого повсякденного життя!"

Що таке кіт Шредінгера і чому його придумав фізик, а використовують всі: дивіться відео kod_vsesvitu

Як науковий сарказм перетворився на головний попкультурний феномен століття?

Історія завжди мала блискуче почуття гумору, і цей безпрецедентний випадок зі Шредінгером став її найкращим та найдотепнішим жартом. Замість того щоб знищити Копенгагенську інтерпретацію, уявний експеримент австрійця несподівано став її найвідомішою, найзрозумілішою та найпопулярнішою ілюстрацією у світі.

Кілька наступних десятиліть сумнозвісний кіт залишався суто локальним жартом у тісних академічних колах фізиків-теоретиків, але з бурхливим розвитком глобальної інформаційної епохи він стрімко вирвався зі своєї тісної сталевої камери на абсолютну свободу. Цей глибокий парадокс одночасного існування двох абсолютно несумісних станів просто ідеально зрезонував із постійною тривожністю, глобальною невизначеністю та інформаційним хаосом нашого сучасного суспільства.

Сьогодні кіт Шредінгера – це вже далеко не суха сторінка з підручника історії фізики, а справжній монументальний культурний архетип, який феноменально підходить для розумних алгоритмів Google Discover та нескінченних стрічок соцмереж. Він регулярно фігурує у найкасовіших голлівудських блокбастерах, є невіддільною частиною заплутаних сюжетів культових стрімінгових серіалів, прикрашає мільйони дизайнерських футболок і щодня генерує нескінченний потік вірусних інтернет-мемів.

Будь-яка життєва ситуація з абсолютно невідомим фіналом – від напруженого очікування результатів політичних виборів до звичайної посилки, яка ще не відкрита отримувачем – миттєво дістає влучний ярлик "кота Шредінгера". Але найцікавіше та найіронічніше в цій історії те, що та сама наука, яку видатний фізик так відчайдушно намагався висміяти, зрештою здобула беззаперечну перемогу.

Сучасна глобальна технологічна революція фундаментально базується на передових квантових обчисленнях та працює саме за тими парадоксальними правилами, які Шредінгер колись вважав цілковитим абсурдом. Кубіти – базові одиниці інформації у надпотужних квантових комп'ютерах – успішно функціонують лише завдяки стану суперпозиції. Вони і є тими самими віртуальними "котами", які здатні перебувати у стані нуля та одиниці абсолютно одночасно, дозволяючи розумним машинам виконувати надскладні обчислення з фантастичною, недосяжною раніше швидкістю.

А тим часом Ервін Шредінгер, який цілком заслужено здобув престижну Нобелівську премію за своє фундаментальне хвильове рівняння, для мільярдів звичайних людей залишається тим самим дивакуватим чоловіком, що вигадав безсмертного кота. І це, мабуть, найвища іронія долі – геніальний вчений, що у реальному житті щиро обожнював собак, здобув вічну світову славу завдяки котячому парадоксу, який сам же й люто ненавидів.