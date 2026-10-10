"Трест" проти "Короля шпигунів": як у СРСР створили фейковий рух опору і кого хотіли знищити

Європа початку 1920-х років нагадувала розбурханий вулик. Париж, Лондон, Берлін та Гельсінкі були переповнені політичними емігрантами, колишніми офіцерами та аристократами, які втратили батьківщину, але не втратили надії її повернути. Більшовики тоді виграли громадянську війну на полі бою – проте у кабінетах на Луб'янці панувала параноя.

Молодий тоталітарний режим боявся тіней минулого, які гуртувалися за кордоном, шукаючи фінансування та зброю у західних урядів. Саме цей страх, помножений на холодний розрахунок, породив одну з найгеніальніших і найцинічніших операцій в історії світового шпигунства – "Трест". 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Як ілюзія стала найсмертоноснішою зброєю більшовиків?

Західні дослідники історії розвідки сьогодні розглядають операцію "Трест" як класичний, еталонний приклад дезінформації. Це була не просто шпигунська гра, а масштабна театральна постановка, де режисерами виступали офіцери радянських спецслужб, а акторами, самі того не підозрюючи, стали найдосвідченіші агенти британської МІ-6 та французького Другого бюро.

У 1921 році Артур Артузов, один із ключових архітекторів радянської контррозвідки, знаючи фундаментальну психологічну істину, що люди найлегше вірять у те, чого найбільше бажають, придумав оригінальну схему. Еміграція та західні уряди відчайдушно хотіли вірити, що всередині Радянської Росії існує потужний та добре організований рух опору, готовий повалити комуністичний режим за першої ж нагоди – і от ВЧК (згодом ОДПУ) вирішило дати їм цю мрію. Так народилася фіктивна організація "Монархічне об'єднання Центральної Росії" (МОЦР).

Це був абсолютний міраж, фантомна армія, створена у кабінетах спецслужб. Щоб надати ілюзії плоті й крові, чекісти завербували Олександра Якушева, колишнього високопосадовця царського міністерства шляхів сполучення. Елегантний, освічений, з бездоганними манерами, Якушев став ідеальним "фронтменом" цієї вистави – він регулярно виїжджав до Європи, зустрічався з лідерами еміграції та представниками західних розвідок, передаючи їм сфабриковані, але надзвичайно правдоподібні розвідувальні дані.

Британська Секретна розвідувальна служба (SIS, MI6) заковтнула наживку. Британські аналітики були настільки засліплені перспективою контролювати антибільшовицьке підпілля, що почали фінансувати МОЦР. Тобто західні уряди власними грошима оплачували операцію ОДПУ, спрямовану проти них самих. Ілюзія працювала бездоганно – емігранти припинили реальні диверсійні дії, очікуючи "сигналу" від МОЦР, а радянські спецслужби здобули повний контроль над каналами зв'язку та іменами кур'єрів.

Операція "Трест" – як радянська шпигунська пастка обманювала Захід 5 років: дивіться відео TrueStoriesDaily1

Кого саме заковтнула пастка на ім'я "Трест"?

Головною метою ОДПУ було не просто формування пасивності серед емігрантів, а фізичне знищення найнебезпечніших ворогів режиму. "Трест" став гігантською павутиною, яка мала затягнути ключових фігур назад на радянську територію, де на них чекав розстрільний підвал.

Першою великою жертвою таких методів був Борис Савінков – легендарний революціонер, терорист і один із найзапекліших ворогів більшовизму, якого сам Вінстон Черчилль вважав ключовою фігурою антирадянського опору. У серпні 1924 року у рамках паралельної операції "Синдикат-2", що стала своєрідною репетицією "Тресту", агенти переконали Савінкова, що його особиста присутність необхідна для очолення повстання в Росії. Щойно він перетнув кордон, його миттєво заарештували, а після показового суду та ув'язнення на Луб'янці у травні 1925 року Савінков загинув, випавши з вікна в'язниці – ймовірно, це було сплановане вбивство.

А найгучнішим тріумфом саме "Тресту" стало знищення Сіднея Рейлі – "Короля шпигунів", видатного агента британської розвідки, який роками був особистим кошмаром Володимира Леніна та Фелікса Дзержинського. Рейлі був надзвичайно обережним, проте навіть його проникливість дала збій перед чекістською дезінформацією.

У вересні 1925 року, повіривши листам від лідерів МОЦР, Рейлі перетнув фінсько-радянський кордон для таємної зустрічі під Москвою – і пастка закрилася. Його заарештували, піддали жорстоким допитам і у листопаді 1925 року розстріляли у лісі в Сокольниках. Британській же розвідці та дружині Рейлі чекісти через канали "Тресту" повідомили, що він нібито загинув у перестрілці під час спроби нелегального перетину кордону.

Операція "Трест" успішно тривала до 1927 року, аж поки один із її учасників, Едуард Опперпут, втік на Захід і розкрив правду. Наслідки були катастрофічними для еміграції – рух опору був паралізований тотальною недовірою, параноєю та взаємними звинуваченнями. Ніхто більше не знав, хто є справжнім борцем, а хто – агентом Луб'янки.

Знищивши Савінкова, Рейлі та нейтралізувавши активність західних спецслужб на радянському напрямку, ОДПУ здобуло значну перемогу. Століття потому історики констатують, що "Трест" кардинально змінив правила гри у світовому шпигунстві, довівши, що найефективніша зброя диктатури – це не куля, а філігранно сконструйована брехня.