Біологічна зброя Золотої Орди: як облога Кафи у Криму запустила пандемію Чорної смерті

У 1346 році над потужними мурами квітучої генуезької фортеці Кафа несподівано почався моторошний дощ із мертвих тіл. Так стартувала найсмертоносніша пандемія в історії людства.

Зараза подолала тисячі кілометрів Шовковим шляхом, аби перетворити середньовічну Європу мало не на суцільний цвинтар. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як прокинулася Чорна смерть у горах Тянь-Шаню і чому дійшла до Європи?

Найбільше масове вбивство в історії людства стосується, як не дивно, не масштабного військового вторгнення, а мікроскопічної бактерії. Тривалий час науковий світ сперечався, звідки саме стартувала Чорна смерть – пандемія, що забрала життя до 50 мільйонів людей. Нарешті міжнародна команда вчених знайшла епіцентр катастрофи – високогірне озеро Іссик-Куль у горах Тянь-Шаню на території сучасного Киргизстану.

Усе почалося з непримітних надгробків на невеликих християнських кладовищах Кара-Джигач та Бурана у Чуйській долині. Написи сирійською мовою на цих каменях свідчили, що у 1338 – 1339 роках місцева громада зазнала раптового і нищівного удару невідомої "моровиці". Дослідники ексгумували останки кількох жертв і вилучили ДНК із решток зубів. І от саме у зубах людей, які померли за 7 років до початку епідемії в Європі, знайшли генетичний матеріал бактерії Yersinia pestis. Ба більше, це був саме той предковий штам, який став прабатьком усіх подальших варіацій чумної палички.

Вчені назвали цей момент "Великим вибухом" чуми. Але як бактерія з віддаленого гірського регіону Центральної Азії змогла дістатися до густонаселених європейських міст? Річ у тім, що у ті часи величезні території Євразії перебували під контролем Монгольської імперії та її спадкоємців, що забезпечувало так званий Pax Mongolica – Монгольський мир. Цей період відносної стабільності дозволив Шовковому шляху функціонувати як безперебійна трансконтинентальна магістраль. Каравани, навантажені шовком, спеціями, хутром та коштовностями, спокійно рухалися від кордонів Китаю до берегів Чорного моря. Але разом із купцями цією магістраллю подорожували й мікроорганізми.

Природним резервуаром Yersinia pestis у Центральній Азії були дрібні гризуни, і от вони через кліматичні зміни почали мігрувати ближче до людських поселень у пошуках їжі. А транспортом до людей для бактерії стала блоха Xenopsylla cheopis. Біологічний механізм передачі інфекції нагадує ідеально сплановану диверсію – потрапляючи у шлунок блохи, чумні бактерії починають стрімко розмножуватися, утворюючи біоплівку, яка повністю блокує травний тракт комахи. Зголодніла блоха стає надзвичайно агресивною, безперервно кусає нових жертв, зокрема й людей, але не може проковтнути кров, а тому відригує заражену масу просто у відкриту рану, інфікуючи господаря.

Заражені щури та блохи ховалися у тюках із тканинами та мішках із зерном, подорожуючи разом із караванами через безкраї степи Орди. І дуже часто вони прибували на Кримський півострів, а саме у місто Кафа (сучасна Феодосія) – перлину генуезької торгівельної імперії. У середині XIV століття Кафа була мегаполісом, де перетиналися інтереси Сходу і Заходу, неприступною фортецею з подвійним кільцем мурів, яка контролювала весь чорноморський трафік, і містом із колосальними багатствами. І от цей фактор став каталізатором катастрофи.

Як Чорна смерть катувала Європу у XIV столітті: дивіться відео medievalmadnesss

Облога Кафи та атака трупами: як почалася загальноєвропейська катастрофа?

Блиск Кафи не міг не викликати заздрості у сусідів. У 1343 році спалахнув конфлікт між італійськими купцями та ханом Золотої Орди Джанібеком. Після кількох дрібних сутичок хан вирішив назавжди вибити генуезців із Криму. У 1345 році величезна монгольська армія взяла Кафу у щільну облогу. Місто було добре підготовлене до оборони, мало запаси продовольства і постійно отримувало підкріплення з моря, тому облога затягнулася.

Восени 1346 року у таборі Джанібека сталася біда – серед монгольських воїнів раптово почалася невідома хвороба. Люди покривалися чорними плямами, у них запалювалися лімфатичні вузли, утворюючи болючі бубони розміром з яблуко, після чого наставала швидка і мученицька смерть. Це була бубонна чума, яка прибула до табору разом із підкріпленням та провіантом зі східних степів. І армія хана почала танути на очах.

Джанібек зрозумів, що взяти місто традиційним штурмом він уже не зможе. У пориві відчаю та люті хан ухвалив безпрецедентне рішення, яке увійшло в історію як перша задокументована бактеріологічна атака. Він наказав своїм інженерам зарядити гігантські облогові машини (требушети) не камінням чи запалювальними снарядами, а трупами померлих від чуми воїнів.

Італійський нотаріус Габріеле де Муссі, який якраз і задокументував ці події, залишив моторошний опис "Гори мерців закидали у місто, і християнам не було куди тікати від них, ніде було сховатися..." Генуезці намагалися очистити місто, скидаючи пойняті гниттям тіла у море, але це не допомогло. Повітря у Кафі наповнилося нестерпним смородом, а вода і ґрунт були миттєво заражені. Чума передається переважно через укуси бліх, а не просто від контакту з трупами, але наявність тисяч заражених тіл, на яких кишіли інфіковані комахи й щурі, перетворила Кафу на біологічну бомбу.

Зрозумівши, що місто приречене, генуезькі купці, аристократи та моряки кинулися до порту. Вони вантажили на галери залишки своїх скарбів і панічно відпливали якнайдалі від проклятого берега. Але разом із ними в трюмах, серед мішків із зерном та рулонів дорогоцінного шовку, сховалися щури, на яких подорожували мільйони заражених бліх. 12 генуезьких галер прорвали блокаду і вийшли в Чорне море, прямуючи через Босфор до Середземномор'я. І у своїх надрах вони несли загибель для цілого континенту.

Як облога Кафи військами Золотої Орди спричинила пандемію Чорної смерті: дивіться відео WorldStoryArchives

Як чума поширилася Європою і до яких наслідків призвела?

У жовтні 1347 року ця флотилія смерті досягла порту Мессіна на острові Сицилія. Коли портовики піднялися на борт, вони побачили жахливу картину – більшість моряків були вже мертві, а ті, хто ще дихав, корчилися в агонії, вкриті чорними пухлинами, з яких сочилися кров і гній. Влада Мессіни негайно наказала вигнати кораблі з гавані, але було занадто пізно. Щури канатами уже спустилися на берег, інфекція вирвалася на волю.

З Сицилії чума блискавично перекинулася на материкову Італію. У січні 1348 року заражені галери досягли Генуї та Венеції, а згодом французького порту Марсель. Звідти Чорна смерть, немов лісова пожежа, поширилася всією Європою, рухаючись торгівельними шляхами, річками та дорогами. Вона не жаліла нікого – ні королів, ні селян, ні єпископів. І медицина того часу була абсолютно безсилою проти невидимого ворога. Лікарі у масках із дзьобами, наповненими травами, намагалися лікувати хворих кровопусканням, що лише прискорювало смерть.

За кілька років пандемія знищила від 30 до 50 відсотків населення Європи. Цілі міста вимирали, поля залишалися незораними, а соціальна та економічна структура середньовічного суспільства зазнала незворотного колапсу. Проте саме цей колапс згодом призвів до підвищення цінності людської праці, руйнування феодальної системи та зрештою став одним із каталізаторів епохи Відродження.

Уся ця історія – не просто похмурий епізод минулого, а яскраве свідчення того, наскільки тісно пов'язаний наш світ. Вивчення того, як торгівельні шляхи та людські конфлікти ставали каталізаторами глобальних катастроф, вчить нас бути пильними й сьогодні, адже розуміння історії – це наш найкращий компас у побудові безпечного майбутнього для всього людства.