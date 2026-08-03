Це не була одна катастрофа, а ціла низка хвиль, немов цунамі. 24 Канал розповість про все трохи докладніше.

Чому за 5 років зникла третина населення Європи?

У середині XIV століття Європа опинилася у пастці, з якої не було ані втечі, ані, здавалося, будь-якої надії на порятунок. Чума, яку згодом назвуть Чорною смертю, поширювалася з блискавичною швидкістю, без розбору ковтаючи міста, порти, ярмарки й тихі села. Вона не питала ані про походження, ані про достаток, ані про становище людини – однаково безжально забирала ремісника, священника, купця, селянина і шляхтича.

Ту епідемію досі вважають одним із найстрашніших потрясінь у європейській історії. Утім, сучасні дослідники обережні з точними цифрами, хоча загальна картина безперечно моторошна. Між приблизно 1347 і 1352 роками, тобто за 5 років, Європа втратила близько третини населення, а у деяких регіонах і більше.

Це не була одна коротка катастрофа, а ланцюг хвиль, що били одна за одною. Уперше чума прийшла до Європи через торгові шляхи з Азії та Середземномор'я, а далі її вже розносили кораблі, каравани, біженці, солдати й самі ринки, які e мирний час були серцем економіки, а e час моровиці стали його найшвидшими розповсюджувачами.

Як чума потрапила до Європи у XIV столітті: дивіться відео 24Канал

Причину люди XIV століття вбачали у царині містики чи божої кари, а наслідком мав стати не будь-що інше, а кінець світу. Але чума з'явилася з цілком земної й жорстокої реальності, яка має конкретну назву – бактерія Yersinia pestis, яку переносили блохи, часто пов'язані з гризунами.

Від болючих бубонів до гарячки й смерті інколи минало зовсім мало часу. Медицина виявилася безсилою, знань про передачу інфекції чи профілактику майже не було. У багатьох містах почалися втечі, закриття брам, ізоляція кварталів, спроби заборонити в'їзд чужинцям. Саме тут зароджувалися перші паростки карантинної практики, хоч і в дуже сирому, примітивному вигляді.

Але навіть найсуворіші заходи часто запізнювалися. Епідемія вже встигала стати частиною щоденного побуту, принісши дзвони, похоронні процесії, масові ями для тіл, порожні майстерні та спустілі вулиці. Людська присутність раптом перетворилася на крихку розкіш у новому світі, який формувався на руїнах старого.

Що сталося з економікою Європи через чуму?

Масова смертність могла просто зруйнувати все. Але економіка середньовічної Європи відреагувала складніше й парадоксальніше. Так, у короткій перспективі міста втрачали робочі руки, замовлення зривалися, поля лишалися необробленими, а торгівля – нестабільною. Цілі ремісничі ланцюжки обривалися, бо не було ні майстрів, ні учнів, ні покупців. Брак людей означав брак продукції, а брак продукції означав дорожнечу і хаос.

Як Чорна смерть спустошувала Європу: дивіться відео perasperaua

Та вже через деякий час дефіцит робочої сили почав працювати проти феодального порядку. Селяни та міські працівники раптом стали потрібнішими, ніж будь-коли. Там, де ще вчора сеньйор диктував умови, тепер доводилося торгуватися. Зарплати росли, оренда і повинності поступово втрачали незмінність, а мобільність праці ставала все важливішою. Чума розхитала стару систему, в якій людина була прив'язана до землі майже як інвентар.

Особливо помітні зміни відбулися в аграрній сфері. Частина землі просто залишалася без обробітку, бо не вистачало рук. Це спричинило перерозподіл ресурсів і зміну цін на зерно, худобу та ремісничі товари. У деяких регіонах селяни навіть здобули кращі умови праці, бо власники землі були змушені боротися за кожного працівника.

Звісно, все це не означало раптового настання економічної ідилії. Навпаки, суспільство довго хиталося між дефіцитом, страхом, спробами влади заморозити зарплати та природним рухом ринку, який усе одно підштовхував вартість праці вгору. Але логіка господарювання безповоротно змінилася, а феодальні повинності, хоч і не зникли миттєво, почали втрачати монолітність.

Торгівля також не зникла, а переформатувалася. Після початкового шоку відновилися морські й сухопутні маршрути, але з іншими пропорціями попиту й пропозиції. Ринки стали чутливішими до демографії, а ціни – до нестачі рук. Крім того, зростала роль міст, бо саме там найбільш швидко змінювалися правила економічної гри. Європа вийшла з чуми іншою – спустошеною, але й більш жвавою. Кінець світу дійсно стався – старого, але його майже вмить замінив новий.

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Чому церква втратила частину свого авторитету?

Болючого удару Чорна смерть завдала не лише демографії чи господарству, а й довірі. Середньовічна церква була не просто релігійною інституцією, а головним пояснювачем світу. Але ж молитви не зупинили мор, а священники помирали разом із паствою – відтак багато людей почали ставити незручні запитання.

Частина духовенства справді поводилася героїчно – служила хворим, відспівувала померлих, залишалася у містах до останнього. Але цього було недостатньо, щоб заглушити ширший суспільний ефект. Враження безсилля церкви як інституції підточувало її моральний авторитет. Люди шукали нові форми побожності, нові акценти в особистій вірі, інколи – різкіші, драматичніші, емоційніші. Зростала увага до смерті, покути, Страшного суду, а також до приватної релігійності.

Водночас посилилися й конфлікти довкола церкви. Після моровиці ширилися звинувачення, чутки, пошуки винних. У деяких місцях це виливалося в антиєврейські погроми, бо суспільство у паніці шукало зручну мішень. Церква не завжди могла, а часом і не хотіла, зупинити ці хвилі насильства. Так епідемія залишила не лише кладовища, а й глибокі шрами недовіри та моральної розгубленості.

У підсумку після чуми європейське суспільство вже ніколи не повернулося до старої рівноваги. Але демографічна катастрофа створила нові економічні можливості для тих, хто вижив, хоча одночасно підняла й хвилю соціальної та релігійної напруги. А церква, хоч і не зникла та не втратила свого значення, вже більше не могла претендувати на ту саму беззаперечну монополію на віру.