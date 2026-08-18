Эпидемия преодолела тысячи километров по Шелковому пути, чтобы превратить средневековую Европу чуть ли не в сплошное кладбище. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.
Как пробудилась Черная смерть в горах Тянь-Шаня и почему добралась до Европы?
Крупнейшее массовое убийство в истории человечества связано, как ни странно, не с масштабным военным вторжением, а с микроскопической бактерией. Долгое время научный мир спорил, откуда именно началась Черная смерть – пандемия, унесшая жизни до 50 миллионов человек. Наконец международная команда ученых обнаружила эпицентр катастрофы – высокогорное озеро Иссык-Куль в горах Тянь-Шаня на территории современного Кыргызстана.
Все началось с неприметных надгробий на небольших христианских кладбищах Кара-Джигач и Бурана в Чуйской долине. Надписи на сирийском языке на этих камнях свидетельствовали, что в 1338 – 1339 годах местная община подверглась внезапному и сокрушительному удару неизвестной "моровицы". Исследователи эксгумировали останки нескольких жертв и извлекли ДНК из остатков зубов. И вот именно в зубах людей, умерших за 7 лет до начала эпидемии в Европе, обнаружили генетический материал бактерии Yersinia pestis. Более того, это был именно тот предковый штамм, который стал прародителем всех последующих вариаций чумной палочки.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Ученые назвали этот момент "Большим взрывом" чумы. Но как бактерия из отдаленного горного региона Центральной Азии смогла добраться до густонаселенных европейских городов? Дело в том, что в те времена огромные территории Евразии находились под контролем Монгольской империи и ее преемников, что обеспечивало так называемый Pax Mongolica – Монгольский мир. Этот период относительной стабильности позволил Шелковому пути функционировать как бесперебойная трансконтинентальная магистраль. Караваны, груженные шелком, специями, мехом и драгоценностями, спокойно двигались от границ Китая до берегов Черного моря. Но вместе с купцами по этой магистрали путешествовали и микроорганизмы.
Естественным резервуаром Yersinia pestis в Центральной Азии были мелкие грызуны, и вот они из-за климатических изменений начали мигрировать ближе к человеческим поселениям в поисках пищи. А транспортом к людям для бактерии стала блоха Xenopsylla cheopis. Биологический механизм передачи инфекции напоминает идеально спланированную диверсию – попадая в желудок блохи, чумные бактерии начинают стремительно размножаться, образуя биопленку, которая полностью блокирует пищеварительный тракт насекомого. Проголодавшаяся блоха становится чрезвычайно агрессивной, непрерывно кусает новых жертв, в том числе и людей, но не может проглотить кровь, а потому отрыгивает зараженную массу прямо в открытую рану, инфицируя хозяина.
Зараженные крысы и блохи прятались в тюках с тканями и мешках с зерном, путешествуя вместе с караванами через бескрайние степи Орды. И очень часто они прибывали на Крымский полуостров, а именно в город Кафа (современная Феодосия) – жемчужину генуэзской торговой империи. В середине XIV века Кафа была мегаполисом, где пересекались интересы Востока и Запада, неприступной крепостью с двойным кольцом стен, контролировавшей весь черноморский трафик, и городом с колоссальными богатствами. И вот этот фактор стал катализатором катастрофы.
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Осада Кафы и атака трупами: как началась общеевропейская катастрофа?
Великолепие Кафы не могло не вызывать зависти у соседей. В 1343 году разгорелся конфликт между итальянскими купцами и ханом Золотой Орды Джанибеком. После нескольких мелких стычек хан решил навсегда изгнать генуэзцев из Крыма. В 1345 году огромная монгольская армия взяла Кафу в плотную осаду. Город был хорошо подготовлен к обороне, имел запасы продовольствия и постоянно получал подкрепление с моря, поэтому осада затянулась.
Осенью 1346 года в лагере Джанибека произошла беда – среди монгольских воинов внезапно разразилась неизвестная болезнь. Люди покрывались черными пятнами, у них воспалялись лимфатические узлы, образуя болезненные бубоны размером с яблоко, после чего наступала быстрая и мучительная смерть. Это была бубонная чума, которая прибыла в лагерь вместе с подкреплением и провиантом из восточных степей. И армия хана начала таять на глазах.
Джанибек понял, что взять город традиционным штурмом он уже не сможет. В порыве отчаяния и ярости хан принял беспрецедентное решение, которое вошло в историю как первая задокументированная бактериологическая атака. Он приказал своим инженерам зарядить гигантские осадные машины (требушеты) не камнями или зажигательными снарядами, а трупами воинов, умерших от чумы.
Итальянский нотариус Габриэле де Мусси, который как раз и задокументировал эти события, оставил жуткое описание: "Горы трупов закидали в город, и христианам некуда было бежать от них, негде было спрятаться..." Генуэзцы пытались очистить город, сбрасывая разлагающиеся тела в море, но это не помогло. Воздух в Кафе наполнился невыносимой вонью, а вода и почва были мгновенно заражены. Чума передается преимущественно через укусы блох, а не просто от контакта с трупами, но наличие тысяч зараженных тел, на которых кишели инфицированные насекомые и крысы, превратило Кафу в биологическую бомбу.
Поняв, что город обречен, генуэзские купцы, аристократы и моряки бросились к порту. Они грузили на галеры остатки своих сокровищ и в панике уплывали как можно дальше от проклятого берега. Но вместе с ними в трюмах, среди мешков с зерном и рулонов драгоценного шелка, спрятались крысы, на которых путешествовали миллионы зараженных блох. 12 генуэзских галер прорвали блокаду и вышли в Черное море, направляясь через Босфор в Средиземноморье. И в своих недрах они несли гибель для целого континента.
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Как чума распространилась по Европе и к каким последствиям привела?
В октябре 1347 года эта флотилия смерти достигла порта Мессины на острове Сицилия. Когда портовые служащие поднялись на борт, они увидели ужасающую картину – большинство моряков уже были мертвы, а те, кто еще дышал, корчились в агонии, покрытые черными опухолями, из которых сочились кровь и гной. Власти Мессины немедленно приказали изгнать корабли из гавани, но было слишком поздно. Крысы по канатам уже спустились на берег, инфекция вырвалась на свободу.
С Сицилии чума молниеносно перекинулась на материковую Италию. В январе 1348 года зараженные галеры достигли Генуи и Венеции, а впоследствии – французского порта Марселя. Оттуда Черная смерть, словно лесной пожар, распространилась по всей Европе, двигаясь по торговым путям, рекам и дорогам. Она не щадила никого – ни королей, ни крестьян, ни епископов. И медицина того времени была абсолютно бессильна против невидимого врага. Врачи в масках с клювами, наполненными травами, пытались лечить больных кровопусканием, что лишь ускоряло смерть.
За несколько лет пандемия уничтожила от 30 до 50 процентов населения Европы. Целые города вымирали, поля оставались непахаными, а социальная и экономическая структура средневекового общества претерпела необратимый коллапс. Однако именно этот коллапс впоследствии привел к повышению ценности человеческого труда, разрушению феодальной системы и в итоге стал одним из катализаторов эпохи Возрождения.
Вся эта история – не просто мрачный эпизод прошлого, а яркое свидетельство того, насколько тесно связан наш мир. Изучение того, как торговые пути и человеческие конфликты становились катализаторами глобальных катастроф, учит нас быть бдительными и сегодня, ведь понимание истории – это наш лучший компас в построении безопасного будущего для всего человечества.