Перший паспорт УНР: який вигляд мав цей документ і скільки держав його визнавали

Перший паспорт Української Народної Республіки (УНР) з'явився у 1918 році як державний документ нової української влади. Він був оформлений українською мовою і містив тризуб, фото та персональні дані власника.

У міжнародному обігу цей паспорт визнавали або приймали низка держав, хоча тут є нюанси. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Коли з'явився перший паспорт УНР?

Перший паспорт Української Народної Республіки з'явився у 1918 році – саме тоді, коли наша молода держава почала створювати власну систему управління, зовнішніх контактів і документального обліку. Активне використання його припадає, власне, на період існування самої УНР та її дипломатичних і консульських структур у 1918 – 1921 роках, коли українська влада намагалася забезпечити громадянам документи, які визнавалися б за межами країни.

Для УНР, яка постала під час великої війни, революції та розвалу імперських структур, паспорт був не другорядною формальністю, а необхідним інструментом існування. Цей документ не тільки мав засвідчувати особу та забезпечувати можливість перетину кордонів, а й підтверджувати належність саме до української держави.

За міжнародними музейними й архівними описами, паспорти УНР існували у кількох форматах. У частини збережених примірників документ має 16 сторінок, в інших – 20 чи 24. Це важлива деталь, бо вона показує, що паспорт не був абсолютно уніфікованим з єдиним стандартом. Відмінності могли залежати від конкретної серії, року виготовлення, місця друку або адміністративної практики установи, яка його видавала.

Такий вигляд мав паспорт УНР: дивіться відео korin_i_slid

Який вигляд мав паспорт Української Народної Республіки?

Паспорт УНР був паперовим, у формі книжки або зшитого зошита, та оформленим українською мовою. Його структура відповідала стандартам початку XX століття – у документі містилися персональні дані власника, фотографія (це було дороге задоволення, тому люди, бувало, вирізали своє зображення з групових світлин), службові відмітки, а також опис зовнішності.

У паспорті зазначали ім'я, прізвище, вік або рік народження, місце походження, зріст, колір очей, особливі прикмети. Така деталізація була цілком нормальною для доби, коли держава ідентифікувала людину переважно через письмові дані та візуальний опис, а не через сучасні цифрові системи.

Окремої уваги заслуговує державна символіка. Найпомітнішим знаком паспорта УНР був тризуб. Саме він одразу вказував, що документ походить не з імперської адміністрації та не з приватної канцелярії, а з української держави. У поєднанні з українським текстом, підписами та печатками тризуб утверджував політичну суб'єктність УНР.

Зверніть увагу: після втрати Україною контролю над територією паспорти УНР не зникли миттєво з обігу. Їх ще використовували в еміграційній та консульській практиці, особливо там, де українські представництва продовжували діяти. А на сьогодні паспорт УНР цінний ще і як джерело, що дозволяє побачити епоху в деталях, таких як фото, підписи, службові позначки чи особливості мови.

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Хто з держав визнавав чи приймав паспорти УНР?

Питання про міжнародне визнання цього документа потребує точності. Паспорт УНР визнавали або приймали в офіційному обігу не всюди, а в низці європейських держав. У міжнародних джерелах найчастіше згадують Німеччину, Австрію, Польщу, Чехословаччину, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Саме ці країни були найважливішими для української дипломатії, міграції, транзиту, навчання й тимчасового проживання українців після Першої світової війни.

Що означало це визнання на практиці? Тут важливо розуміти, що у першій половині XX століття визнання паспорта могло бути не тотожним дипломатичному визнанню уряду. Одна держава могла визнавати українську місію, але не всі її документи. Інша – приймати паспорт для в'їзду або транзиту, але не для постійного проживання. Третя – використовувати його лише в консульській роботі щодо біженців та емігрантів, і так далі.

Але сам факт прийняття дуже важливий. Він свідчить, що паспорт УНР не був просто символом або суто внутрішнім документом. Він реально працював у міжнародному просторі. Для українців, які опинилися в Європі після революцій і воєнних потрясінь, паспорт УНР давав шанс на легальне пересування, навчання, працевлаштування або тимчасове проживання.