27 октября 1662 – продажа Дюнкерка: как Англия сорвала куш, который России за Аляску и не снился

Это соглашение спасло целую монархию от неминуемого финансового краха и резко и надолго изменило геополитическую шахматную доску в Западной Европе. 27 октября 1662 года английский король Чарльз II совершил самую дерзкую дипломатическую сделку в своей жизни, продав стратегический город-крепость Дюнкерк амбициозному французскому монарху Луи XIV.

Хотя современные историки часто упоминают продажу Аляски как эталон глобальных территориальных сделок, британский "экзит" с континента XVII века принес короне такой молниеносный финансовый джекпот, что российские амбиции бледнеют на его фоне. Сделка по Дюнкерку не только наполнила пустую казну Лондона звонкими монетами, но и запустила сложную цепную реакцию событий, отголоски которых ощущаются в европейской политике даже сегодня. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Чарльз II решил променять стратегический форпост на континенте на сундуки с золотом?

Чтобы понять мотивы той сделки, необходимо окунуться в атмосферу Англии начала 1660-х годов. Чарльз II только что вернулся на престол после бурных лет Реставрации, унаследовав от Оливера Кромвеля не только власть, но и катастрофически пустую государственную казну. Но Дюнкерк, захваченный английскими войсками в 1658 году после кровавой Битвы в дюнах, был предметом огромной национальной гордости. Для рядовых англичан он символизировал возвращение влияния на континенте после болезненной потери Кале столетием ранее.

Однако для прагматичного монарха и его главного советника графа Кларендона Дюнкерк был лишь настоящей финансовой черной дырой. Содержание военного гарнизона там требовало астрономической для того времени суммы – более 100 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Это почти десятая часть всех регулярных доходов английской короны. Крепость постоянно нуждалась в ремонте из-за разрушительного воздействия моря и песчаных бурь, а враждебно настроенное местное население требовало неустанного контроля.

Чарльз II, отчаянно нуждавшийся в наличных средствах для финансирования своего роскошного двора, создания мощного военно-морского флота и обеспечения независимости от вечно скупого парламента, принял хладнокровное решение. Он поручил начать тайные переговоры с французским послом графом д’Эстрадом. Торги были жесткими, эмоциональными и изнурительными, но 27 октября 1662 года стороны ударили по руках.

Сумма сделки составила фантастические 5 миллионов французских ливров (примерно 320 – 400 тысяч английских фунтов). Чтобы понять масштабы – когда первые возы, доверху наполненные монетами, прибыли в лондонский Тауэр, их пришлось разгружать несколько дней подряд. Это колоссальное финансовое вливание позволило Чарльзу II мгновенно погасить критические долги, выплатить жалованье морякам и укрепить свою власть в самый неспокойный период правления. Король избавился от Дюнкерка как от обузы, тянувшей Британию на дно, превратив его в чистую и гигантскую прибыль.

Почему Британия продала Дюнкерк французам в 1662 году: смотрите видео AtlasofOops

Интересный факт: чтобы переправить гигантскую сумму за Дюнкерк через Ла-Манш, значительную часть тяжелых серебряных французских ливров пришлось срочно обменять на более компактный металл. Луи XIV привлек международных банкиров, что конвертировали плату в тонны золотых испанских пистолей (оказавшихся во Франции благодаря ограблению испанских колоний). А английскому казначею пришлось лично ехать во Францию, чтобы вручную взвешивать и проверять качество каждой иностранной золотой монеты (да и французского серебра тоже) перед погрузкой на корабли.

В чем же истинный масштаб английского триумфа по сравнению с российским фиаско на Аляске?

Когда мы проводим параллели между продажей Дюнкерка в XVII веке и отчуждением Аляски в 1867 году, разница в эффективности государственного управления бросается в глаза. Российская империя продала США колоссальную территорию площадью более 1,7 миллиона квадратных километров за жалкие 7,2 миллиона долларов (около 2 центов за акр). При этом Петербург лишился земель, которые впоследствии оказались неисчерпаемым источником золота, нефти и стратегического господства в Тихом океане, руководствуясь лишь паническим страхом невозможности их защитить. Это был шаг отчаяния, который принес империи ничтожную сумму, да и та растворилась в коррупционных схемах.

А вот английский кейс с Дюнкерком – это шедевр монетизации геополитического балласта. Чарльз II продал не огромный кусок континента со скрытыми ресурсами, а крошечный клочок песчаного побережья с одним лишь городом. Плотность прибыли на каждый квадратный метр проданной земли была просто космической, при этом Англия не потеряла никаких природных богатств или перспектив экономического роста. Наоборот, избавившись от необходимости тратить баснословные средства на защиту уязвимого анклава, Лондон смог полностью сосредоточиться на развитии своего флота.

Конечно, английское общество того времени восприняло сделку крайне враждебно – граждане считали продажу Дюнкерка национальным позором, а графа Кларендона впоследствии сделали козлом отпущения за этот непопулярный шаг. Более того, Луи XIV быстро превратил приобретенный город в неприступную военно-морскую базу и пристанище для грозных корсаров (таких как легендарный Жан Бар), которые десятилетиями терроризировали английские торговые суда.

Однако с точки зрения холодной экономической логики и выживания династии Стюартов сделка 1662 года была абсолютной победой. Чарльз II сорвал куш, обменяв убыточную иллюзию континентального величия на настоящее золото, которое спасло его трон. И именно эти деньги помогли заложить фундамент той самой Британской империи, которая впоследствии будет господствовать над морями. России же спустя столетие оставалось только кусать локти из-за утраченных богатств Аляски.