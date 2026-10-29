29 октября 1923 – конец Блестящей Порты: как Ататюрк провозгласил республику, чтобы стать диктатором

Новое государство на руинах шестисотлетней Османской империи возникло 29 октября 1923 года. Мустафа Кемаль, блестящий генерал и спаситель нации, официально провозгласил Турцию республикой, резко перевернув страницу султанского правления.

Однако за демократическими лозунгами скрывался жесткий прагматизм лидера, стремившегося к единоличной власти ради радикальной модернизации страны. Уничтожив политических оппонентов и упразднив халифат, он построил новую Турцию по своему собственному видению, став ее бесспорным диктатором. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как парламентский кризис стал идеальным прикрытием для узурпации власти?

Осенью 1923 года Анкара напоминала пыльную строительную площадку, где посреди анатолийской степи возводили не только новую столицу, но и новую национальную идентичность. Османская империя, которую европейские дипломаты десятилетиями презрительно называли "больным человеком Европы", окончательно погибла в пламени Первой мировой войны, а подписание Лозаннского мирного договора в июле закрепило международное признание новых границ.

Именно тогда Мустафа Кемаль-паша, герой битвы при Галлиполи и победитель в войне за независимость, обрел колоссальный авторитет. Но его амбиции простирались гораздо дальше статуса успешного полководца – он стремился к тотальной, безжалостной трансформации общества, что было абсолютно невозможно в условиях традиционных османских институтов и постоянных парламентских дебатов.

В конце октября Кемаль разыграл блестящую политическую комбинацию, которую историки называют бескровным парламентским переворотом. Он искусственно спровоцировал правительственный кризис, тайно приказав кабинету министров во главе с Али Фетхи-беем уйти в отставку. Когда парламент (Великое национальное собрание) оказался в тупике, физически неспособный сформировать новое правительство из-за внутренних разногласий, Кемаль предложил свое "спасение".

Вечером 28 октября во время закрытого ужина со своими ближайшими соратниками в резиденции Чанкая он спокойно, но безапелляционно заявил: "Господа, завтра мы провозгласим республику". И уже на следующий день, 29 октября, парламент в спешке проголосовал за поправки к конституции. Так Турция официально стала республикой, а Мустафа Кемаль – ее первым президентом, которого новая модель власти наделяла беспрецедентными полномочиями.

Однако дьявол крылся в деталях – историческое голосование состоялось в отсутствие многих влиятельных депутатов-консерваторов и бывших героев освободительной войны, которые могли бы составить оппозицию. Их просто не предупредили о заседании. Между тем парламент фактически превратился в послушный инструмент легитимизации воли одного человека.

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Почему путь к европейской модернизации требовал безжалостного уничтожения оппозиции?

Блестящая Порта с ее султанами, великими визирями и интригами гаремов окончательно ушла в небытие, освободив место для жесткого прагматичного лидера, который готовился перекроить страну железной рукой. Ведь провозглашение республики было лишь первым шагом в грандиозном плане Кемаля, который впоследствии получит от парламента прозвище Ататюрк – "Отец турок".

Чтобы вырвать страну из тисков средневекового религиозного консерватизма и интегрировать ее в западный мир, ему требовалась абсолютная, никем не оспариваемая власть. Уже в марте 1924 года Кемаль нанес сокрушительный удар по традиционалистам, отменив халифат – институт духовного лидерства всего суннитского исламского мира, который веками принадлежал османским монархам.

Это радикальное решение вызвало настоящий шок не только в самой Турции, но и далеко за ее пределами – от Египта до Британской Индии. Неудивительно, что в начале 1925 года на востоке страны вспыхнуло масштабное курдское восстание. Но Кемаль использовал эту угрозу как идеальный повод для окончательного ужесточения мер, и незамедлительно был принят печально известный "Закон о поддержании порядка", наделивший правительство диктаторскими полномочиями.

Независимую прессу разгромили за считанные недели, а единственная легальная оппозиционная сила – Прогрессивная республиканская партия, основанная бывшими боевыми соратниками Кемаля – оказалась под запретом. Специальные Трибуналы независимости, действовавшие по всей стране, выносили сотни смертных приговоров тем, кого режим считал угрозой для своих реформ.

Кульминацией зачистки политического поля стал 1926 год, когда в Измире раскрыли заговор с целью убийства президента. Ататюрк гениально превратил этот инцидент в показательный судебный процесс над всем старым политическим истеблишментом. На виселицу отправили не только непосредственных заговорщиков, но и выдающихся политиков эпохи младотурков, таких как бывший министр финансов Джавид-бей, которые скорее всего даже не принимали участия в покушении.

С тех пор и до самой смерти Ататюрка в 1938 году Турция оставалась жесткой однопартийной диктатурой под контролем Республиканской народной партии. Парадокс его правления заключался в том, что Кемаль насаждал европейские ценности, секуляризм, латинский алфавит и права женщин – но авторитарными методами. Он заставлял свой народ освобождаться от оков прошлого, но ценой этого были свободы в настоящем.