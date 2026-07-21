Как Львов за одно столетие побывал в составе 4 государств – и что это сделало с его жителями

На протяжении бурного ХХ века Львов пережил кардинальное изменение границ, то и дело оказываясь в составе разных государств. При этом каждая новая эпоха не только переписывала официальные документы, но и перекраивала этнический состав и архитектурный облик города.

Что же происходило со Львовом во время оккупаций Польшей, Австро-Венгрией, СССР и Третьим Рейхом? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как конец "золотой эпохи" Габсбургов изменил Лемберг?

Львов – это не просто город кофе, брусчатки и изящной архитектуры. Это настоящий геополитический феникс, который на протяжении бурного ХХ века успел побывать в составе 4 разных чужих государств. И каждый из этих периодов оставлял глубокий след на фасадах каменных домов, в языке местных жителей, в кулинарных традициях и так далее, создавая уникальный культурный пласт. А началось все с австрийцев.

В начале прошлого века город под названием Лемберг был жемчужиной восточной части Австро-Венгерской империи. Это был административный центр Королевства Галиции и Лодомерии, который по своему блеску и архитектурному величию старался не уступать Вене.

Согласно австрийской переписи 1910 года, в этом городе царил невероятный этнический калейдоскоп – более 51 % населения составляли римо-католики (преимущественно поляки), 28 % – евреи и 19 % – греко-католики (украинцы). Однако здесь царила атмосфера относительной либеральности, развивались пресса, театры и наука.

Город также был центром технологического прогресса. Местные изобретатели Игнатий Лукасевич и Ян Зег еще в 1853 году подарили миру первую керосиновую лампу, а Лемберг стал одним из первых городов в Европе с современным уличным освещением. В начале ХХ века по улицам уже курсировал электрический трамвай, а величественное здание Оперного театра, построенное по проекту Зигмунта Горголевского, поражало европейскую элиту акустикой и роскошным интерьером.

Однако Первая мировая война безжалостно разрушила этот уютный мир "золотого века" Габсбургов. Лемберг стал ареной ожесточенных боев между Российской и Австро-Венгерской империями.

Город переходил из рук в руки, пережив суровую российскую оккупацию в 1914 – 1915 годах. Конечно, эти захватчики "прославились" закрытием украинских школ, арестами греко-католического духовенства во главе с митрополитом Андреем Шептицким и русификацией. Возвращение австрийских войск ненадолго принесло облегчение, но распад империи уже был неизбежен.

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Почему межвоенный период стал временем борьбы за идентичность?

Исчезновение Австро-Венгрии с геополитической карты Европы дало старт новой кровавой борьбе за контроль над сокровищами Львова. Осенью 1918 года, когда старая империя трещала по швам, украинцы провели молниеносную военную операцию – Ноябрьский чин. 1 ноября над львовской Ратушей развелся сине-желтый флаг, и была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР).

Однако радость была недолгой. Польская община города, составлявшая большинство населения, подняла восстание. Началась ожесточенная польско-украинская война за каждую улицу, каждый дом и подъезд. Ослабленные украинские части под давлением регулярной польской армии генерала Галлера были вынуждены отступить.

А затем вмешалась большая политика. По решению победителей в Первой мировой войне, то есть стран Антанты, в 1923 году Львов официально вошел в состав Второй Речи Посполитой как Львув. А межвоенный период с 1919 по 1939 годы превратился во время жесткого противостояния и попыток ассимиляции украинского населения.

Польские власти проводили политику "пацификации" (умиротворения), ограничивали доступ украинцев к высшему образованию и государственным должностям, закрывали украинские кафедры в университете. В ответ на это украинцы развернули мощное кооперативное движение и создали Организацию украинских националистов (ОУН), которая избрала путь радикальной борьбы.

В то же время город стремительно развивался в архитектурном плане. Австрийскую сецессию сменил прагматичный и стильный конструктивизм. Население выросло до более чем 300 тысяч человек. Львов стал вторым по значимости культурным и научным центром Польши, где кипела богемная жизнь, а в научных кругах гремела всемирно известная Львовско-Варшавская философская школа и Львовская математическая школа Стефана Банаха.

Украинско-польская война и битва за Львов: смотрите видео Document_history

Какую трагедию принесли советские танки и нацистские гетто?

В сентябре 1939 года привычный ход истории был прерван. В результате тайного сговора Сталина и Гитлера (пакта Молотова–Риббентропа) Польша была разделена, и во Львов вошла Красная армия. Началась первая советская оккупация, замаскированная под "освобождение братьев-украинцев". Новая власть немедленно приступила к советизации – национализации частной собственности, закрытию независимых газет и массовым репрессиям.

Десятки тысяч польских интеллигентов, военных, а также зажиточных украинцев и евреев были депортированы в Сибирь и Казахстан. Только в начале 1940 года из города вывезли около 30 тысяч человек. Самое страшное преступление советские спецслужбы совершили в июне 1941 года, когда во время отступления перед немцами в тюрьмах Львова ("на Лонцкого", Бригидках и других) без суда расстреляли более 4 тысяч политических заключенных.

Ад подобного рода наступил 30 июня 1941 года с началом нацистской оккупации. До войны во Львове проживала третья по величине еврейская община Польши, вместе с беженцами это более 200 тысяч человек. Нацисты сразу же приступили к их планомерному уничтожению. Были созданы ужасное Львовское гетто и Яновский концентрационный лагерь.

В течение трех лет оккупации почти вся еврейская община города была истреблена в газовых камерах Белжеца и во время массовых расстрелов в Лисиницком лесу. А когда в июле 1944 года советские войска в ходе Львовско-Сандомирской операции вновь заняли город, он лежал в руинах и потерял от 80% до 90% своего довоенного населения.

Советская эпоха – как Сталин строил Львов: смотрите видео CHAPLINSKYVLOG

Как большой переселение народов создало новое украинское сердце?

Казалось, многовековой мультикультурный мир Львова был уничтожен навсегда. На финал Второй мировой войны Сталин, Черчилль и Рузвельт перекроили границы Европы. Львов стал частью УССР. Чтобы закрепить этот статус, советская власть провела масштабные и жестокие принудительные "переселения" населения.

Почти все польское население города (более 100 тысяч человек) было принудительно переселено на территорию Польши, а оттуда, в свою очередь, депортировали украинцев. Именно в этот период произошла полная и беспрецедентная смена этнического облика Львова – некогда польско-еврейский анклав превратился в город с преимущественно украинским составом населения.

Советский Союз пытался стереть "буржуазный" и религиозный дух Львова, превращая его в большой промышленный гигант. Сюда направляли тысячи специалистов со всего СССР, строили огромные заводы – ЛАЗ (автобусный), "Электрон" (телевизионный) и другие. Вокруг исторического центра выросли массивные спальные районы – Сыхов, Левандовка, Научная.

Однако план полной советизации провалился. Новые жители города, прибывавшие из окрестных галицких сел и городков, принесли с собой прочные национальные традиции, религиозность и память об освободительной борьбе УПА. Именно поэтому в 1960 – 1970-х годах Львов стал центром диссидентского движения и самиздата.

Здесь действовали Вячеслав Чорновил, Михаил Горинь, Игорь и Ирина Калинец и многие другие. Несмотря на аресты КГБ, дух свободы не угасал, и в конце 1980-х годов именно Львов стал движущей силой национального возрождения, массовых митингов за легализацию УГКЦ и провозглашения Независимости Украины в 1991 году.

Вот так, зажатый между Карпатскими перевалами и важными торговыми путями, европейский мегаполис Львов пережил ряд исторических переломных моментов, которых хватило бы на десяток других городов. Начав ХХ век как австрийский Лемберг, он превратился в польский Львув, пережил советский и нацистский террор, стал советским Львовом – и в конечном итоге утвердился как форпост Независимой Украины.