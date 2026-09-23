Донбасс – это не просто один из регионов на востоке Европы и не только земля со значительными запасами угля. Это классический европейский фронтир, чью идентичность попытались вырвать, обезболить и грубо пересадить в чужое имперское тело.

А миф о "исконно русском" Донбассе вообще является одной из самых масштабных фальсификаций в новейшей истории человечества. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Дикое поле превратилось в промышленное сердце Европы?

История становления Донбасса как мощного региона – это история европейского капитала и украинского труда. До начала масштабной индустриализации во второй половине XIX века эти земли не были пустынными – европейские гости еще с времен Гийома де Боплана фиксировали здесь присутствие украинского казачества, а Кальмиуская паланка Войска Запорожского стала фундаментом, на котором впоследствии выросли первые поселения.

Однако настоящий тектонический сдвиг произошел тогда, когда сюда пришли западные инвестиции. Британский инженер и предприниматель Джон Хьюз (Юз) в 1869 году основал металлургический завод и рабочий поселок Юзовка, который впоследствии превратился в современный Донецк. Бельгийский, французский, британский и немецкий капиталы строили здесь шахты, железные дороги и заводы.

Донбасс конца XIX века напоминал американский Дикий Запад – сюда ехали за возможностями. Но кто составлял демографическую основу этого индустриального чуда? Согласно переписи 1897 года, абсолютное большинство населения Екатеринославской губернии (в которую входила значительная часть Донбасса) составляли украиноязычные крестьяне.

Именно украинцы из окрестных сел и переселенцы из центральных украинских губерний становились первыми шахтерами и металлургами. Российское присутствие ограничивалось преимущественно имперской администрацией и частью квалифицированных рабочих, привезенных из других регионов империи. Итак, генезис индустриального Донбасса – это синергия европейских технологий и украинского этнического субстрата.

Самое важное из истории Донбасса и что произошло с регионом во времена СССР: смотрите видео bazovana_istoriya

Почему советская машина пыталась стереть украинскую душу региона?

Трагедия Донбасса началась в XX веке, когда советский тоталитарный режим осознал опасность свободного, экономически мощного региона с ярко выраженными украинскими корнями. Процесс переписывания идентичности был не случайным, а системным, жестоким и даже хорошо задокументированным. Сталинский террор имел целью сломить хребет украинской нации.

Голодомор 1932 – 1933 годов, признанный миром геноцидом, физически уничтожил миллионы украинцев, превратив цветущие села вокруг промышленных центров Донбасса в пустоши. Именно после этой демографической катастрофы Москва запустила масштабную программу переселения – в опустевшие украинские дома эшелонами завозили людей из российских глубинок, из Курской, Орловской и Рязанской областей.

Это была классическая демографическая инженерия, направленная на размывание этнического состава региона, при этом параллельно еще и происходил лингвоцид. Советская власть искусственно создала конструкт "советского человека", где эталоном пролетария стал русскоязычный рабочий. Украинский язык был маргинализирован, вытеснен в села и заклеймен как признак "отсталости".

Школы, пресса, делопроизводство на Донбассе были тотально русифицированы в послевоенные десятилетия. Регион стал пристанищем для многих маргиналов и беглецов со всего СССР, что дополнительно размывало его первоначальную идентичность. Москва сознательно конструировала миф о "всесоюзной кочегарке", не имеющей национальности, но говорящей исключительно по-русски.

Сегодня, анализируя этот сложный исторический путь, мы видим неоспоримую истину – Донбасс никогда не был исторической ошибкой или "подарком" империй. Это украинская земля, пережившая беспрецедентный эксперимент по замене идентичности, демографический террор и культурную ассимиляцию. Но правду, как и уголь под давлением времени, невозможно уничтожить – она всегда выходит на поверхность, возвращая региону его истинное, европейское и украинское лицо.