Данные переписи стали неопровержимым доказательством одного из самых страшных преступлений ХХ века – Голодомора, искусственного голода, который забрал миллионы жизней. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что происходило во время Голодомора в Украине?

Чтобы понять, почему советская власть пошла на беспрецедентный шаг и полностью засекретила результаты переписи 1937 года, а его организаторов отправила на расстрел, необходимо обратиться к предшествующим событиям. Прежде всего обратим внимание на то, что историки десятилетиями по крупицам собирали информацию о трагедии 1932 – 1933 годов именно потому, что советский режим в широких масштабах все скрывал, лгал и уничтожал доказательства. Потребовалось немало времени и усилий, чтобы получить возможность подробно описать механизм искусственного голода, и доказать, что катастрофа не была следствием природной засухи или экономической бесхозяйственности, а целенаправленной, тщательно спланированной политики изъятия продовольствия, закрытия границ и изоляции целых регионов.

Фактически советское государство превратило контроль над едой в оружие массового уничтожения. Границы Украинской ССР были плотно перекрыты внутренними войсками, чтобы не дать крестьянам, опухшим от голода, сбежать в другие регионы Союза, где еда еще была доступна. Эта география смерти была искусственно создана в кабинетах Кремля, а целью диктатора Сталина было не просто выкачивание зерна для финансирования индустриализации, а превентивное уничтожение украинского национального движения, которое традиционно опиралось на независимое, экономически самостоятельное крестьянство. Голод стал инструментом жестокого усмирения нации, которая оказывала наибольшее сопротивление коллективизации.

Сколько же жизней забрала эта безжалостная тоталитарная машина? Вопрос о количестве жертв Голодомора также десятилетиями оставался предметом острых дискуссий в свободном мире. Поскольку советские архивы были надежно закрыты, а официальную статистику систематически фальсифицировали, первые оценки основывались преимущественно на свидетельствах тех, кто выжил и смог эмигрировать, а также на косвенных данных. Лишь с открытием архивов в 1990-х годах ситуация прояснилась – и масштабы катастрофы оказались колоссальными.

Прямые потери от искусственного голода 1932 – 1933 годов составляют не менее 3,9 миллиона человек, к которым следует прибавить огромный дефицит рождаемости (около 600 тысяч – это нерожденные дети). Уровень смертности в украинских селах в тот период превышал показатели самых страшных эпидемий чумы в средневековой Европе. В некоторых регионах, в частности в Киевской и Харьковской областях, вымирали целые села, оставляя после себя лишь жуткую тишину, пустые дома и безымянные массовые захоронения.

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Перепись 1937 года: почему ее засекретили, а организаторов расстреляли?

Всесоюзный перепись населения 1937 года – это событие, которое должно было стать громким триумфом социализма, а вместо этого стало его самым громким разоблачением. Накануне переписи Иосиф Сталин публично заявлял, что население СССР растет невиданными темпами, и самоуверенно ожидал, что перепись покажет цифру около 170 миллионов человек.

Перепись проводилась 6 января 1937 года в формате масштабной однодневной акции. Тысячи специально обученных переписчиков обошли дома, и все бы ничего, но когда первые сводные результаты начали поступать в Москву, руководство Центрального управления народнохозяйственного учета охватил ужас. Вместо ожидаемых 170 миллионов перепись показала лишь около 162 – не хватало 8 миллионов человек. И самая большая, самая страшная демографическая дыра зияла именно там, где в 1932 – 1933 годах бушевал Голодомор.

Советская власть оказалась перед критическим выбором – признать результаты переписи, что означало бы и публичное признание в массовом убийстве миллионов собственных граждан, или уничтожить доказательства. Тоталитарная машина без колебаний выбрала второе, и результаты переписи 1937 года были немедленно засекречены. Их официально объявили "дефектными", а саму кампанию – "вредительством".

Более того – организаторов переписи, ведущих статистиков и демографов обвинили в контрреволюционном заговоре с целью дискредитации Советского Союза. Большинство из них были расстреляны или отправлены в лагеря ГУЛАГа, откуда никогда не вернулись. Хотя их единственная вина заключалась в том, что они просто честно подсчитали людей и зафиксировали правду, которую диктатор хотел навсегда похоронить.

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Международное признание преступления Голодомора

В 1939 году была проведена новая перепись, результаты которой заранее цинично скорректировали под ожидания вождя. Демографическая катастрофа была скрыта под толстым слоем лжи, который продержался более полувека. Западные правительства в 1930-х годах, имея на столах донесения своих дипломатов и читая репортажи честных журналистов, в основном молчали, не желая портить отношения с Москвой.

Однако правда имеет свойство пробиваться сквозь все. Польско-американский юрист Рафаэль Лемкин, автор самого термина "геноцид" и главный идеолог Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида, в 1953 году выступил с исторической речью "Советский геноцид в Украине". Он четко квалифицировал искусственный голод, физическое уничтожение интеллигенции и ликвидацию национальной церкви как составляющие единого продуманного плана по уничтожению нации.

Тогда и был заложен концептуальный фундамент для современного понимания Голодомора во всем мире. Хотя процесс международного признания длился еще много лет, ведь Украина обрела Независимость лишь в 1991, и то далеко не сразу смогла прорвать стену российского отрицания и советских мифов.

Международное сообщество историков, демографов и правоведов проделало колоссальную работу, чтобы вернуть событиям 1932 – 1933 годов их истинное, глубоко трагическое измерение. Уничтоженные семьи, нерожденные поколения, стертые с лица земли процветающие села – это глубокая рана на теле Европы, масштабное преступление против человечности, которое никогда не должно повториться.