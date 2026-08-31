Дані перепису стали неспростовним доказом одного з найстрашніших злочинів ХХ століття – Голодомору, штучного голоду, який забрав мільйони життів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що відбувалося під час Голодомору в Україні?

Щоб зрозуміти, чому радянська влада пішла на безпрецедентний крок і повністю засекретила результати перепису 1937 року, а його організаторів відправила на розстріл, необхідно звернутися до попередніх подій. Передовсім звернімо увагу, що історики десятиліттями збирали по крихтах інформацію про трагедію 1932 – 1933 років саме тому, що радянський режим масштабно все приховував, брехав та знищував докази. Знадобилося чимало часу та зусиль, щоб мати змогу детально описати механізм штучного голоду, і щоб довести, що катастрофа не була наслідком природної посухи чи економічної безгосподарності, а цілеспрямованої, ретельно спланованої політики вилучення продовольства, закриття кордонів та ізоляції цілих регіонів.

Фактично радянська держава перетворила контроль над їжею на зброю масового знищення. Кордони Української РСР були щільно перекриті внутрішніми військами, щоб не дати селянам, які пухли від голоду, втекти до інших регіонів Союзу, де їжа ще була доступною. Ця географія смерті була штучно створена у кабінетах Кремля, а метою диктатора Сталіна було не просто викачування зерна для фінансування індустріалізації, а превентивне знищення українського національного руху, який традиційно спирався на незалежне, економічно самостійне селянство. Голод став інструментом брутального упокорення нації, яка чинила найбільший опір колективізації.

Скільки ж життів забрала ця безжальна тоталітарна машина? Питання кількості жертв Голодомору так само десятиліттями залишалося предметом гострих дискусій у вільному світі. Оскільки радянські архіви були надійно закриті, а офіційну статистику систематично фальсифікували, перші оцінки базувалися переважно на свідченнях тих, хто вижив і зміг емігрувати, та на непрямих даних. Лише з відкриттям архівів у 1990-х роках ситуація прояснилася – і масштаби катастрофи виявилися колосальними.

Прямі втрати від штучного голоду 1932 – 1933 років становлять щонайменше 3,9 мільйона людей, до яких слід додати величезний дефіцит народжуваності (близько 600 тисяч – це ненароджені діти). Рівень смертності в українських селах у той період перевищував показники найстрашніших епідемій чуми в середньовічній Європі. У деяких регіонах, зокрема на Київщині та Харківщині, вимирали цілі села, залишаючи по собі лише моторошну тишу, порожні хати та безіменні масові поховання.

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Перепис 1937 року: чому його засекретили, а організаторів розстріляли?

Всесоюзний перепис населення 1937 року – це подія, яка мала стати гучним тріумфом соціалізму, а натомість стала його найгучнішим викриттям. Напередодні перепису Йосип Сталін публічно заявляв, що населення СРСР зростає небаченими темпами, і самовпевнено очікував, що перепис покаже цифру близько 170 мільйонів осіб.

Перепис проводили 6 січня 1937 року як масштабну одноденну акцію. Тисячі спеціально навчених обліковців пройшлися домівками, і все б нічого, та коли перші зведені результати почали надходити до Москви, керівництво Центрального управління народногосподарського обліку охопив жах. Замість очікуваних 170 мільйонів перепис показав лише близько 162 – не вистачало 8 мільйонів людей. І найбільша, найстрашніша демографічна діра зяяла саме там, де у 1932 – 1933 роках лютував Голодомор.

Радянська влада опинилася перед критичним вибором – визнати результати перепису, що означало б і публічне зізнання у масовому вбивстві мільйонів власних громадян, або знищити докази. Тоталітарна машина без вагань обрала друге, і результати перепису 1937 року були негайно засекречені. Їх офіційно оголосили "дефектними", а саму кампанію – "шкідницькою".

Ба більше – організаторів перепису, провідних статистиків та демографів, звинуватили у контрреволюційній змові з метою дискредитації Радянського Союзу. Більшість із них були розстріляні або відправлені до таборів ГУЛАГу, звідки ніколи не повернулися. Хоча їхня єдина провина полягала в тому, що вони просто чесно порахували людей і зафіксували правду, яку диктатор хотів назавжди поховати.

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Міжнародне визнання злочину Голодомору

У 1939 році був новий перепис, результати якого заздалегідь цинічно скоригували під очікування вождя. Демографічна катастрофа була прихована під товстим шаром брехні, який протримався понад півстоліття. Західні уряди у 1930-х роках, маючи на столах донесення своїх дипломатів та читаючи репортажі чесних журналістів, здебільшого мовчали, не бажаючи псувати відносини з Москвою.

Проте правда має властивість проростати крізь все. Польсько-американський юрист Рафаель Лемкін, автор самого терміна "геноцид" та головний ідеолог Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду, у 1953 році виголосив історичну промову "Радянський геноцид в Україні". Він чітко кваліфікував штучний голод, фізичне знищення інтелігенції та ліквідацію національної церкви як складники єдиного продуманого плану зі знищення нації.

Тоді й заклали концептуальний фундамент для сучасного розуміння Голодомору у всьому світі. Хоча процес міжнародного визнання тривав ще багато років, адже Україна стала Незалежною лише у 1991, і то далеко не одразу змогла прорвати стіну російського заперечення та радянських міфів.

Міжнародна спільнота істориків, демографів та правознавців виконала колосальну роботу, щоб повернути тим подіям 1932 – 1933 років справжній, глибоко трагічний вимір. Знищені родини, ненароджені покоління, стерті з лиця землі квітучі села – це глибока рана на тілі Європи, масштабний злочин проти людяності, який ніколи не може повторитися.