На его ресурсах десятилетиями безжалостно паразитировала Москва, и именно она сегодня превратила это промышленное чудо в покореженные взрывами рельсы и мертвые заводы. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как европейские деньги и железнодорожные пути сделали восток Украины богатым?

XIX век ворвался в украинские степи не грохотом пушек, а пронзительным свистом паровозов. До того времени бескрайние просторы от Днепра до Азовского моря жили в ритме медленных чумацких валок, где время измерялось неделями изнурительного путешествия под палящим солнцем. Но появление железных дорог стало тем тектоническим сдвигом, который навсегда изменил не только логистику, но и саму ДНК украинских городов. Стальные магистрали превратили аграрную периферию в пульсирующее сердце европейской экономики, а Донбасс – в металлургического левиафана, чью мощь впоследствии присвоила, а к сегодняшнему дню почти уничтожила Российская империя в своей новейшей реинкарнации.

Здесь следует отметить, что создание железнодорожной сети Украины началось не с Донбасса. В 1865 году открыли первую на подроссийской части Украины железную дорогу Одесса – Балта. По ней вывозили зерно с плодородных украинских черноземов и поставляли его на кораблях, отправлявшихся в Лондон, Марсель и Геную. Подобная метаморфоза произошла и с Киевом – во второй половине XIX века он резко превратился в "сахарную столицу" Европы. Железнодорожный мост через Днепр по проекту Аманда Струве сшил разъединенные берега, и поезда стали перевозить уголь, машины и европейских инженеров, а вывозили – тысячи тонн рафинада.

Как формировался Донбасс и другие интересные факты из истории региона: смотрите видео HistorySnap-l5c

На Западе Украины, находившемся под властью Габсбургов, железная дорога соединила Львов с Веной и Краковом, что мгновенно интегрировало Галичину в общеевропейский рынок. Именно тогда Львов стал городом кофеен, банков и нефтяных магнатов – благодаря бориславской нефти, которую теперь можно было легко транспортировать. Однако – да, самая драматичная и масштабная трансформация произошла на Востоке.

Долгое время Донецкий кряж оставался "Диким полем", малонаселенной степью, где ветер гулял среди ковыля. Геологи знали о залежах каменного угля еще с начала XVIII века, но без дешевого и быстрого транспорта добыча была экономически нецелесообразной. Уголь невозможно было вывозить на телегах в промышленных масштабах. Прорыв произошел благодаря двум факторам – иностранному капиталу и строительству железной дороги.

В 1869 году валлийский инженер и предприниматель Джон Хьюз (Юз) при поддержке британского капитала основал металлургический завод на берегу реки Кальмиус, вокруг которого вырос рабочий поселок Юзовка – нынешний Донецк. А в 1884 году была завершена Екатерининская железная дорога, соединившая неисчерпаемые залежи донецкого угля с гигантскими запасами железной руды в Кривом Роге. Это была идеальная "промышленная свадьба". Поезда везли уголь на запад, к криворожским доменным печам, а на обратном пути в тех же вагонах везли руду на заводы Донбасса. Эта логистическая синергия создала один из самых мощных металлургических кластеров в мире.

Паразитизм Российской империи и трагический финал на пепелище

Донбасс конца XIX – начала XX века не имел ничего общего с российской глубинкой. Это был настоящий европейский анклав, "Рур Востока". Более 90% капитала в металлургии и угледобыче Донбасса принадлежало иностранцам – бельгийцам, французам, британцам и немцам. Бельгийцы строили стекольные и химические заводы, французы инвестировали в сталелитейные гиганты, британцы контролировали угольные шахты. Города Донбасса изобиловали иностранными консульствами, католическими костелами и протестантскими церквями. Почему же этот регион стал центром именно российской экономики?

История Донбасса полна мифов, но на самом деле она даже интереснее: смотрите видео clioslover

Российская империя была технологически отсталой. Ее традиционный металлургический центр на Урале работал на древесном угле, что ограничивало объемы производства и делало металл дорогим. Урал задыхался без железных дорог и современных технологий. Донбасс же, работая на коксе и используя передовые европейские инновации, быстро уничтожил уральских конкурентов. К 1900 году Донбасс производил более 70% всего угля империи и большую часть ее чугуна и стали. Российская империя, а впоследствии и Советский Союз, фактически паразитировали на этом промышленном чуде, созданном западным капиталом, украинскими руками и железнодорожными магистралями.

Железные дороги выкачивали ресурсы из Донбасса, питая имперский центр в Петербурге и Москве, строя их военную машину. И вот горькая ирония истории – регион, который веками кормил империю своим углем и металлом, сегодня стал жертвой этой же империи. По состоянию на 2026 год, после многих лет жестокой войны и оккупации, от былого величия Донбасса остались лишь апокалиптические пейзажи. Современная Россия, которая когда-то присвоила себе славу "всесоюзной кочегарки", методично и безжалостно стерла ее с лица земли.

Крупнейшие металлургические комбинаты в Мариуполе, в частности легендарная "Азовсталь", которая когда-то была гордостью европейской промышленности, превратились в искореженные горы мертвого металла и бетона в результате варварских бомбардировок. Железнодорожные узлы, которые когда-то пульсировали жизнью, разбиты ракетами. Логистические цепочки, выстраивавшиеся более века, разорваны в клочья. Это звучит как эпитафия – оккупационные власти не имеют ни финансовых ресурсов, ни технологий, ни желания что-либо восстанавливать. И пока Донбасс находится в тисках "русского мира", шансов на спасение буквально нет.